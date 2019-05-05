Endonezya'da Müslümanlar ilk teravih namazı için camilere akın ettiler

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki camileri dolduran Müslümanlar, mübarek ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

Bu arada Endonezya İdari ve Bürokratik Reform Bakanlığı, bu ay için kamu kurumlarındaki çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenlemenin ilgili birimlere bildirildiğini duyurdu.

Cakarta'daki Müslümanlar, 13 saat 23 dakika oruçlu olacak.

(AA)