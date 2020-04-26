Eliniz mazlumun üzerinde olsun

Tüm Müslümanların bu kutsal ayda az çok demeden ihtiyaç sahibine el uzatması gerekiyor. Ramazan bir bağışlanma mevsimidir. Bütün ibadetlerin en temel amaçlarından ve hikmetlerinden biri de, insanları ahlaklı, duyarlı, sorumlu bireyler yapmak ve bu güzellikleri toplumsal hayatın merkezi haline getirmektir. Oruç ibadetinde de asıl amaç; kalbin, aklın, duyuların oruçla bütünleşmesi ve kulun ibadet bilinci, dua ve güzel ahlak ile Rabbiyle buluşmasıdır.

BEREKET GETİRİR



Eğer hakkıyla idrak ve ihya eder, hikmet, nimet ve güzelliklerini iyi değerlendirirsek Ramazan ayı, hayatı bir okula, bütün yeryüzünü bir mabede, dünyayı cennetten bir huzura dönüştürecektir. Gereksiz şatafat, gösteriş ve israf ile sofralarımızın bereketine ve güzelliğine gölge düşürmeyelim.

İHH, ÇADIR KENTLERDE İFTAR YEMEĞİ DAĞITTI



İHH Yardım Vakfı, salgın nedeniyle bu yıl toplu iftar veremediği çadır kentlerde, 5 bin aileye sıcak yemek ulaştırdı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez’de yer alan kamplara iftariyelik ulaştırdı.