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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00

Elini hem sağlığa hem iyiliğe uzatıyor

Elini hem sağlığa hem iyiliğe uzatıyor

Marmaraereğlisi İlçe Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan İsmail Alparslan Yıldız (42), gün içinde hastalara müdahale ettikten sonra, mesai saatleri dışında da ihtiyaç sahibi ailelere gönüllü yardım eli uzatıyor.

Hastanede acil servis sorumlusu olarak görev yapan Yıldız, Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesinin 6 yıldır yürüttüğü "Sağlıkçının Yardım Eli" projesi kapsamında ramazan ayında çalışanlar ve kurum yöneticilerinden toplanan desteklerle hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

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