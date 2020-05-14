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  3. El Halil'deki İbrahim Tekkesi yoksullar için iftar yemeği dağıtıyor

El Halil'deki İbrahim Tekkesi yoksullar için iftar yemeği dağıtıyor

El Halil'deki İbrahim Tekkesi yoksullar için iftar yemeği dağıtıyor

Batı Şeria'daki El Halil kentinde bulunan tarihi İbrahim Tekkesi, Ramazan ayında yoksulları yalnız bırakmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan İbrahim Tekkesi, Ramazan’da sahur ve iftarlık yemekler dağıtıyor.

El Halil'deki İbrahim Tekkesi bu ramazan da yoksulları yalnız ...

Yüzyıllar boyunca yoksullara yardım eden İbrahim Tekkesi, bu Ramazan’da da Filistin’de yardımlarını sürdürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor şartlar altında olan Filistinlilere sahur ve iftarlık dağıtılıyor. Her sabah tekkede yemek yapımına başlanıyor, her gün farklı yemekler hazırlanıyor, Pazartesi ve Perşembe günleri ise tarihi geleneksel yemekler veriliyor. Bu yıl korona virüs nedeniyle yardım taleplerinin artması üzerine tekkede her gün hummalı bir çalışma yapılıyor. Yüzlerce Filistinli her gün iftarlıklarını almak için İbrahim Tekkesi’ne geliyor. İbrahim Tekkesi Müdürü Luey el-Hatib, "İbrahim Tekkesi, Eyyubiler ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen El Halil şehrinin bir iyilik sembolüdür" ifadelerini kullandı.

El Halil'deki İbrahim Tekkesi Bu Ramazan Da Yoksulları Yalnız ...

Eyyubiler döneminde kurulan ve Osmanlı döneminde geliştirilen İbrahim Tekkesi’nin restorasyonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapıldı.

İHA


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