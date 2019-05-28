Duayı doğru etmek kabul kapısını açar

Dua, insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musîbetlere karşı bir kalkandır. Belâların etkisini azaltır, Allah’ın kaderini hafifletir. Dua, mutlaka kabul olunacak bir ibâdettir. Ancak duayı Peygamberimizin yaptığı ve bildirdiği şu şartlara uygun olarak yapmak lâzımdır:

1- Vücut, helal kazançla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir. (İbn Kesir, Bakara, 168 tefsiri)

2- Abdestli olmalı, kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır. (Tirmizî, İbn Mâce, Ebû Dâvud)

3- Duaya eûzü-besmele, Allah’a hamd ve Peygamberimize salât ve selâm İle başlanmalıdır. (Sünen-i Tirmizî)

4- Zulümler terk edilmeli ve tövbe edilmelidir.

5- Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamalı ve acele edilmemelidir. Zîra, Hz. Muhammed (asm) şöyle müjdelemektedir: “Yeryüzünde Allah’a dua eden her bir mü’minin Allah (cc) (ya duasını kabul ederek) ona istediğini verir. Ya da isteğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan giderir. Veyahut âhirette karşılığını bulur...” (R- Safihîn) Dua eden, duasının yararını ya hayatında ya da âhirette muhakkak görür.

6- Dua ihlasla ve ısrarla yapılmalıdır. Zira; Resûlullah (asm) üçer defa duasını tekrar ederdi. (Ebû Dâvud, İbn Sünnî)

7- Diğer Müslümanların aleyhine ve zararına isteklerde bulunulmamalıdır. Ailesine, çoluk-çocuğuna ve malına beddua etmemelidir.

8- İslam’a aykırı isteklerde bulunulmamalıdır.

9- Duâ esnasında baş göğe dikilmemeli, Allah’a yalvarman, O’ndan korkarak ve umarak duâ edilmelidir. Ölüden, tekkeden, türbeden velîden değil bizzat Allah’tan istenmelidir.

10- Beş vakit farz namazın ardından yapılacak duayla gece yarısından sonra (seher vakti) yapılacak duâ müstehap olacak duaların başındadır. (Süneni Tirmizi, Müslim)

Tarihi külliyede itikaf

Anadolu’nun önemli inanç merkezlerinden Malatya’nın Darende İlçesi'nde bazı vatandaşlar Ramazan'ın son günlerini tarihi Somuncu Baba Külliyesi’nde itikafa girerek geçiriyor. Somuncu Baba Küllyesi’nde Ramazan'ın son 10 gününde itikafa giren vatandaşlar, zaruri ihtiyaçları dışında dışarıya çıkmıyor. İlçede 18 yıldır itikaf geleneğini sürdüren Hasan Selimli ile Muharrem Ünsal, zorlu ve sabır gerektiren İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in itikaf sünnetini yerine getirmenin hazzını yaşıyor. Somuncu Baba Camisi imam hatiplerinden Musa Tektaş, abdest ve zaruri ihtiyaçlar dışında itikafta bütün vaktin ibadetle geçirildiğini söyledi.