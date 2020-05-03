Down Sendromlu Özgür kumbarasını bağışladı
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yaşayan Down Sendromlu Özgür Yaman, Ramazan'da zor durumda bulunan vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla kumbarasında biriktirdiği paraları Türk Kızılay'a bağışladı.
Daha önce Afrin Operasyonu ve Çorlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan 15 Temmuz İlkokulu kampanyalarında da kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlayan Özgür’ün bu isteği de Kızılay tarafından geri çevrilmedi. Kızılaycıları evinin balkonunda karşılayan Özgür, ekipleri görünce büyük bir mutluluk yaşadı.