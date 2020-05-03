Down Sendromlu Özgür kumbarasını bağışladı

Daha önce Afrin Operasyonu ve Çorlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan 15 Temmuz İlkokulu kampanyalarında da kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlayan Özgür’ün bu isteği de Kızılay tarafından geri çevrilmedi. Kızılaycıları evinin balkonunda karşılayan Özgür, ekipleri görünce büyük bir mutluluk yaşadı.