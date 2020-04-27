Doğru dua etmek kabul kapısını açar

Duâ, insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musîbetlere karşı bir kalkandır. Belâların etkisini azaltır, Allah’ın kaderini hafifletir. Dua ediyoruz da kabul edilmiyorsa bir sebebi vardır. Mesela dua etmesini bilmiyor olabiliriz, usulüne uygun dua etmiyor olabiliriz, vaktini veya şeklini bilmiyor da olabiliriz. Ayet ve hadislere göre dua etmenin usul ve adabı şu şekildedir:

• Vücud, helal kazançla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir.

• Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır.

• Duaya eûzü-besmele, Allah’a hamd ve Peygamberimize salât ve selâm İle başlanmalıdır.

• Zulümler terk edilmeli ve tövbe edilmelidir.

• Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamalı ve acele edilmemelidir.

• Duâ ihlasla ve ısrarla yapılmalıdır. Zira; Resûlullah üçer defa duasını tekrar ederdi.

• Ailesine, çoluk-çocuğuna ve malına beddua etmemelidir.

• İslam’a aykırı isteklerde bulunulmamalıdır.

• Duâ esnasında bağırıp-çağırmamalı ve zoraki edebî sanat gösterilerinde bulunulmamalıdır.

• Beş vakit farz namazın ardından yapılacak duâ ile gece yarısından sonra yapılacak duâ çok önemlidir.

• Namazda secdede iken yapılan dualar, makbul dualardır.

• Cuma günü yapılan dualar, makbul dualardır.

• Ramazan ve bayram geceleriyle Mîraç, Berât ve Kadîr geceleri de duaların daha çok makbul olduğu vakitlerdir.

• Mazlumun bedduası, misafirin duası ve ana-babanın çocuğuna duası makbul dualardır. (Tirmizî)

• Hastanın, oruçlunun iftar vaktindeki duası, ihramlının duası ve bir müslümanın diğer müslüman, kardeşine gıyabında yaptığı dualar makul dualardır.

• Kim, musibet, ve şiddet zamanında duasının kabul edilmesini severse, genişlik zamanında çok duâ etmelidir.

• Peygamberlerden ve ashaptan nakledilen dualarla duâ edilmelidir.

• Yukardaki şartlardan sonra yapacağı duanın mutlaka kabul olunacağı inancıyla canı gönülden, ihlasla duâ edilmelidir. Dalgın ve ne istediğini bilmeyen bir kalble duâ edilmemelidir.”

• Duaya başlarken olduğu gibi, bitirirken de Allah’a hamd ve resulüne salât ve selâm ile bitirilmelidir.

HUZUR VEREN DUALAR



• Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

• Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

• Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet) işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver.” (Müslim, “Zikir”, 35)