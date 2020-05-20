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  3. Diyanetin 'iyilik melekleri' yardım dağıtıyor

Diyanetin 'iyilik melekleri' yardım dağıtıyor

Diyanetin 'iyilik melekleri' yardım dağıtıyor

Van'da Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında görev yapan öğreticiler, ramazan ayı boyunca kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin destekleriyle yaptıkları yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) desteğiyle, mahallelerde maddi durumu iyi olmayanları önceden tespit eden öğreticiler, sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptıkları yardımlarla ailelerin yüzünü güldürdü. Ailelerin maddi ihtiyaçlarını gidermeye çalışan öğreticiler, gösterdikleri duyarlılıkla insanların ramazan ayının manevi duygularını hissetmesini de sağladı. İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, “Bu yardım faaliyetlerini ramazana has yapmıyoruz. Ramazandan önce de ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız oluyordu. Allah nasip ederse bundan sonra da yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.


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