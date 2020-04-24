Diyanet kuran Tv frekans 2020 ayarları! Diyanet Tv frekans ayarı nasıl yapılır?

Diyanet frekans ayarı nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan ayında kuran dinlemek, din sohbetlerini dinlemek ve diyanet haberlerini izlemek isteyenler Diyanet kuran tv frekans 2020 ayarlarını yapmak istiyor. Diyanet Tv'de Ramazan ayına özel "İftarı Beklerken", "Bereket Vakti", "Ramazan Sohbetleri" ve "30 cüz 30 Hafız Mukabele" programları ekrana gelecek. Bu programları kaçırmak istemeyenler için yenilenen Diyanet frekans bilgilerini sizler için derledik.

DİYANET FREKANS AYARLARI

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA

Frekans: 10762 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

YAMAL 401 (90°E)

Frekans: 10972 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 11.200

FEC: 3/4

DIGITURK

Kanal 68

DSMART

Kanal 104

KABLO TV

Kanal 555

TİVİBU

Kanal 49