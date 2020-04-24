Diyanet kuran Tv frekans 2020 ayarları! Diyanet Tv frekans ayarı nasıl yapılır?
Diyanet frekans ayarı nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan ayında kuran dinlemek, din sohbetlerini dinlemek ve diyanet haberlerini izlemek isteyenler Diyanet kuran Tv frekans 2020 ayarlarını yapmak istiyor. Yenilenen Diyanet frekans bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor...
Diyanet frekans ayarı nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan ayında kuran dinlemek, din sohbetlerini dinlemek ve diyanet haberlerini izlemek isteyenler Diyanet kuran tv frekans 2020 ayarlarını yapmak istiyor. Diyanet Tv'de Ramazan ayına özel "İftarı Beklerken", "Bereket Vakti", "Ramazan Sohbetleri" ve "30 cüz 30 Hafız Mukabele" programları ekrana gelecek. Bu programları kaçırmak istemeyenler için yenilenen Diyanet frekans bilgilerini sizler için derledik.
DİYANET FREKANS AYARLARI
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA
Frekans: 10762 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
YAMAL 401 (90°E)
Frekans: 10972 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 11.200
FEC: 3/4
DIGITURK
Kanal 68
DSMART
Kanal 104
KABLO TV
Kanal 555
TİVİBU
Kanal 49