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Diş fırçalama oruç bozmaz

Diş fırçalama oruç bozmaz

Ramazan'da Diyanet'e sorulan soruların başında ‘diş fırçalamak' geliyor. Fırçalamak değil, su ve macunu yutmak orucu bozuyor.

• Oruçlu kimsenin dişlerini tedavi ettirmesi orucu bozar mı?

Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.

• Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir.

• Kan aldırmak orucu bozar mı?

Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v), ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır.


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