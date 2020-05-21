Cemaatle namaz 29 Mayıs'ta
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan camilerin ibadete açılmasına ilişkin, “29 Mayıs'tan itibaren cuma namazlarımızla birlikte tedbirlerimizi alarak başlayacağız” diyerek şöyle konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu ramazan birbirimizin farkına vardık. Anı yaşadık, yarını umutla bekledik, dünü tefekkür ettik, dünden ders almaya çalıştık. İslam dinini Rabbimizin bütün insanlığa kurtuluş vesilesi olarak gönderdiğini, Kur’an-ı Kerim’den öğreniyoruz. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.