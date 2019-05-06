'Çayı iftarda çok sahurda az için'

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.Sönmez, ramazan için önemli tavsiyelerde bulundu: “Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yenilmemeli. İftarda çok çay içilmeli ama sahurda az içilmeli. Çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yenilmeli. Bazıları 4-5 sigarayı arka arkaya içiyor. Sahurda günlük stoklarını almaya çalışıyorlar. Bunlarda ani ölümler her zaman görülebilir.”