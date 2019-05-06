'Çayı iftarda çok sahurda az için'
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, ramazan için önemli tavsiyelerde bulundu.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.Sönmez, ramazan için önemli tavsiyelerde bulundu: “Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yenilmemeli. İftarda çok çay içilmeli ama sahurda az içilmeli. Çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yenilmeli. Bazıları 4-5 sigarayı arka arkaya içiyor. Sahurda günlük stoklarını almaya çalışıyorlar. Bunlarda ani ölümler her zaman görülebilir.”