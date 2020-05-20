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  3. C vitamini içeren besinler tüketin

C vitamini içeren besinler tüketin

C vitamini içeren besinler tüketin

Oruç tutulan günler boyunca, koronavirüsten korunmak için bağışıklığı desteklemeye devam etmek gerekiyor.

Sabri Ülker Vakfı’nın paylaştığı bilgilere göre bağışıklık sisteminin güçlenmesi için en önemli besin gruplarından birini proteinler oluşturuyor. Proteinler aynı zamanda vücudun savunma sisteminin, enzimlerin ve bazı hormonların da esas yapısını teşkil ediyor. Hastalıklara yol açan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli miktarda protein tüketmek gerekiyor.

TAZE MEYVE-SEBZE

C vitamini yönünden zengin beslenmenin enfeksiyon, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı belirtilerine karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Taze meyve ve sebzeler, iyi birer vitamin ve mineral kaynağı olmalarının yanı sıra, posa ve yüksek su içerikleriyle özellikle hareketsizliğe bağlı ortaya çıkan kabızlık sorunlarının önlenmesine de yardımcı oluyor. 


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