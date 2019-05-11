Birliğimiz bozulmasın

Yüce Rabbimiz insanoğlunu sadece bir Adem’den meydana getirmemiş, Adem ile beraber Havva’yı da yaratarak beraberliğin ve birlikteliğin ilk başlangıcını oluşturmuştur. Bu durum Kur'an-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir; “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır…” Bu dünyada yaşam bulmuşsak, diğerlerine de saygı göstermek ve kendilerini rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak mecburiyetindeyiz. İslam dini de kendi müntesipleri arasında manevi bir kardeşlik geliştirmekle kalmamış, aynı toplumda yaşayan ve kendi dinine inanmayan insanlar için de hak ihlallerini yasaklamıştır.

AMAÇ TOPLUM FAYDASI

İslam, birlik ve beraberliğe çok önem vermiştir. Getirilen ilkelerin hepsinde toplum faydası da amaçlanmıştır. Getirilen emirler ve yasaklar iyice incelendiği zaman sadece bireyin mutluluğunu hedefleyen bir özelliğin olmadığı, bununla beraber toplum yapısına da birçok fayda verilmek istediği gözlenebilmektedir. Alkol, zina, adam öldürme, faiz, rüşvet, vb. gibi haramlar, yalan, alaya almak, ikiyüzlülük, gıybet, suizan, kibir, haset, bencillik vb. çirkin ahlaki davranışlar sadece bireye değil, topluma zarar veren unsurlardır.

Ahiret mutluluğu huzur getirir

Namaz, oruç, zekat, hac vb. gibi ibadetler ile, doğruluk, emanete riayet, temizlik, cömertlik, sabır gibi ahlaki güzellikler bireye dünya ve ahiret mutluluğu getirdiği gibi topluma huzur sağlamaktadır.

Öncelikle bir aile birlikteliğimiz var. Yüce dinimiz bütün bu birlikteliklerde ahlaki ilkeler getirmiş ve kendisinden razı olacağımız dünya ve ahiret mutluluğunu, birlikte yaşadığımız insanların rızasına bağlamıştır.