BEŞ vakit namaz kulun miracıdır

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), miraca çıktığı gece namaz emrini almıştır. En yüce mekânda, en yüce ibadet emrini alan Hz. Peygamber sahabesine beş vakit namazın nasıl kılınacağını bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bu ibadet dinin direği, göz nuru, kalp aydınlığı, dünya ve ahiret güzelliği, sıkıntılara çözüm, kapalı kapıların anahtarı, gönül serinliği, kulu Rabbine yaklaştıran namazdır. Namaz kulun miracıdır. Peygamber Efendimize miraçta emredilen beş vakit namaz ile her bir kul kendi miracını gerçekleştirmektedir. Namazla;

• Abdest: Namaz kılmak için abdestli olmanız gerekir.

• Kabe – Kıble: Namaz kılmak için Kabe'ye yönelmeniz şart.

• Kur'an-ı Kerim: Namaz kılmak için Kur'an-ı Kerim'den birşeyler okumanız gerekir.

• Örtünme: Namaz kılabilmek için setr-i avret dediğimiz vücudun belli yerlerini örtmek gerekir. Bu kadın ve erkek için farklıdır. Kadın için yüz, eller ve ayaklar hariç tüm vücut, erkekler için ise diz kapağı ile göbek arasıdır.

• Secde: İki rekatlık bir namazda dört kere secde edersiniz.

Bir mümin için secde büyük bir ibadettir. Çünkü kulun Yüce Allah'a en yakın olduğu an secdedeki anıdır. Orada bütün perdeler aralanır. Kul Rabbi ile başbaşa kalır. Hadiste şöyle buyrulur;

"Allah secde yerini ateşe haram kılmıştır."

• Oruç: Namaz dolaylı olarak içinde minyatür bir oruç ibadetini de barındırır. Çünkü kişi namaz esnasında Bir şey yiyip içemez. Sanki bir tür – bir an için – oruç tutar. Daha doğrusu ona orucu hatırlatır bu hal.

• Tefekkür hali: Namazda kalbi Yüce Allah'tan gayrisinden uzak tutmak lazım. Kalbi gayriden boşaltıp, sahibine tertemiz bırakmak lazım. Kişi bu hali namazda yaşar.

• Huzurda olma hali: Namazda kişi Rabbin huzurundadır. Derdini açar Rabbi'ne. Halini arz eder. Sıkıntısını dile getirir. Çünkü en yüce olan büyük zat lütfetmiş ve onu huzuruna almıştır.

Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışalım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş virüs salgınına karşı alınan tedbirlerden dolayı camilere gidemeyenlerin evlerini birer mescide dönüştürdüğüne işaret ederek, evlerde yapılan ibadetlerin amel defterine yazılacağını aktardı. Ramazanın Kur'an ayı olduğunu vurgulayan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışalım. Kur'an anlaşılmak ve yaşanmak için gelen bir kitaptır. Okumasını bilmeyen kardeşlerimiz lütfen bu ramazanda Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okuyabilmek için gayret etsin. Bu fırsatı değerlendirsin. Sonra, 'Ya Rab, şu okuduğum Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamayı bana nasip eyle.'

