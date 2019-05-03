Belçika'da yaşayan Müslümanlardan Suriyelilere Ramazan yardımı

Helping Hands Belgium adlı insani yardım derneği aracılığıyla Belçika Müslümanları tarafından gönderilen yardım kolileri Hatay'a ulaştı.

Yardımlar, dernek görevlileri ve Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) koordinesinde Gültepe ve Torun mahallelerinde yaşayan Suriyeli ailelere dağıtıldı. Yardım Gönüllüsü Bekir Güneş, yaptığı açıklamada, Ramazan aynının yaklaşması dolayısıyla Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yardımda bulunmak istediklerini belirtti.

Şu an 300 aileye ulaştıklarını aktaran Güneş, "Ramazan ayı içerisinde yardımlarımız devam edecek. Yine Kırıkhan'da 15 bin kişilik iftar yemeği vereceğiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. HAYAD Başkanı Rahmi Vardı da ülkeye sığınan Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında emeği geçen dernek bağışçılarına teşekkür etti.

(AA)