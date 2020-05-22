Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7945
  • 7,4334
  • 376.833
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ramazan
    3. >
  3. Bayramda sahte kolonya tuzağına sakın düşmeyin
22 Mayıs 2020 Cuma 05:32 | Son Güncelleme:

Bayramda sahte kolonya tuzağına sakın düşmeyin

Bayramda sahte kolonya tuzağına sakın düşmeyin

Bayramlarda kullanımını geleneksel hale gelen kolonya pandemiyle birlikte aranılır ürün oldu.

Uzmanlar uyardı; sahtesi sağlığınıza büyük zarar verir. Rebul Holding Kurucu Ortağı Nüket Filiba, kolonyada dikkat edilecek noktaları AKŞAM’a açıkladı: “Alkol derecesi 80 mi? Ürün üzerinde belirtilmiş mi? Üretici açık adresi ürün üzerinde bulunuyor mu? Ürün kokusu temiz mi, herhangi bir kirlilik kokusu ya da koku performansından kullanım sonrası zayıflık hissediliyor mu?... Tabii en çok dikkat etmemiz gereken esas konu ise marka bilinirliği.”

TEMİZ KOZMETİK

“Biz formüllerimizde “temiz kozmetik” ilkemizi özenle koruyoruz. Bu nedenle zararlı kimyasallardan, düşük kaliteli hammaddelerden uzak duruyoruz. Ayrıca etil alkol yerine metil alkol kullanımı söz konusu ise, bu en büyük risk olup, toksikolojik profili yüksek, yani insan cildine zararlı ürün kullanılmış oluyor.”


İmamoğlu'na çevre profesöründen ders... İşte Haliç'in gerçek hikayesi
13 bin yıllık gerçek ortaya çıktı! Atmosferdeki patlama Suriye'de bir köyü yok etti
Bayram mesaisi sona erdi
TBMM Başkanı Şentop: Vatana uzanan el arasında fark yoktur
Reklam
Tehlikeli yolculuk kamerada

Tehlikeli yolculuk kamerada

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Akdeniz'in Sibiryası'ndaki menderesler görsel şölen sunuyor

Mercan Dağları'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor