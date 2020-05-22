Bayramda sahte kolonya tuzağına sakın düşmeyin

Uzmanlar uyardı; sahtesi sağlığınıza büyük zarar verir. Rebul Holding Kurucu Ortağı Nüket Filiba, kolonyada dikkat edilecek noktaları AKŞAM’a açıkladı: “Alkol derecesi 80 mi? Ürün üzerinde belirtilmiş mi? Üretici açık adresi ürün üzerinde bulunuyor mu? Ürün kokusu temiz mi, herhangi bir kirlilik kokusu ya da koku performansından kullanım sonrası zayıflık hissediliyor mu?... Tabii en çok dikkat etmemiz gereken esas konu ise marka bilinirliği.”

TEMİZ KOZMETİK



“Biz formüllerimizde “temiz kozmetik” ilkemizi özenle koruyoruz. Bu nedenle zararlı kimyasallardan, düşük kaliteli hammaddelerden uzak duruyoruz. Ayrıca etil alkol yerine metil alkol kullanımı söz konusu ise, bu en büyük risk olup, toksikolojik profili yüksek, yani insan cildine zararlı ürün kullanılmış oluyor.”