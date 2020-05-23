Bayramda metabolizmayı dengeleyin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişçi, ramazanda yavaşlayan metabolizmayı dengelemek için önerilerde bulundu:

ÖĞÜNÜ ARTIRMAYIN

“Öğünlerinizi birden artırmayın. 2 öğünden 3’e çıkartın. Sonra 4, 5, 6 diye kademeli ve porsiyon kontrolünü ayarlayarak ara öğünlerinizi de düzenleyin. Bayram sabahı güne mutlaka sağlıklı bir kahvaltı yaparak başlayın. Yumurta, peynir, yeşillik, tokluk hissi sağlayan yüksek lif kaynağı esmer ekmek ile dengeli ama doyurucu tercihler yapın. Yemeklerin midenizi fazla yormaması ve kilo kontrolünü sağlamak adına pişirilme şekline özen gösterin. Et, tavuk ve balıkları ızgara, fırında, haşlama şeklinde ya da kendi yağı veya suyu ile pişirin. 1 kilo sebze yemeğine en fazla 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.”