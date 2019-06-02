Bayramda bu üçlüden uzak durun

Sevdiklerimizle keyifli sohbetlerin edileceği, birbirinden lezzetli ikramların yer alacağı bayram sofraları bizi bekliyor. Ancak bugünlerde uzak durmanız gereken tehlikeli üçlü var: Baklavalar, pişiler, kızartmalar… Her biri birbirinden lezzetli olsa da, bu besinleri yerken yaratabileceği sağlık risklerini bir kez daha düşünün. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz bayram ziyaretlerinde almamız gereken önlemleri anlattı.

Şeker yerine bitter çikolata

Şerbetli tatlılar yerine az şekerli ve sütlü tatlılar ikram etmek olmalı. Şeker yerine bitter çikolata tercih edilmeli.

Çok fazla çay ve kahve tüketmek içerdiği kafeinin diüretik etkisi sebebiyle daha fazla sıvı kaybetmenize yol açıyor.

Baklavalar, pişiler, kızartmalar… Bu besinleri yerken bir kez daha düşünün! Çünkü şekerli, unlu ve yağlı besinler mide yanmasına, diyareye (ishal), kabızlığa, kan trigliserid düzeylerinde artışa ve kilo alımına sebep oluyor.