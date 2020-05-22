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  3. Arife günü okunacak dualar
22 Mayıs 2020 Cuma 05:39 | Son Güncelleme:

Arife günü okunacak dualar

Arife günü okunacak dualar

Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde dualar okunur.

• “Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü bi yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı: Bir olan şeriki bulunmayan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülk O’nun, hamd O’na mahsustur. Hayr O’nun kudret elindedir. Her şeye gücü yetendir.”

• Arefe günü 100 (yüz) defa ihlas suresi ve 100 (yüz) defa salavat-ı şerife ile birlikte bu dua okunursa Cenabı Hakk meleklerine şöyle buyurur:

“Ey meleklerim, bu kulum beni zikretti, ihlası okudu. Ondan sonra da Peygamberime salavat-ı şerife getirdi. Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Hatta bu kulum hacları kabul olunmayanlar için “Ya Rabbi, haclarını kabul buyur” dese, onu da kabul ederim.”

Yukarıda söylenen şeyleri Arefe günü sabahleyin erkenden okunmalıdır. Aksi halde şeytan unutturup insanın okumasına mani olur.


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