Arife günü okunacak dualar

• “Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü bi yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı: Bir olan şeriki bulunmayan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülk O’nun, hamd O’na mahsustur. Hayr O’nun kudret elindedir. Her şeye gücü yetendir.”

• Arefe günü 100 (yüz) defa ihlas suresi ve 100 (yüz) defa salavat-ı şerife ile birlikte bu dua okunursa Cenabı Hakk meleklerine şöyle buyurur:

“Ey meleklerim, bu kulum beni zikretti, ihlası okudu. Ondan sonra da Peygamberime salavat-ı şerife getirdi. Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Hatta bu kulum hacları kabul olunmayanlar için “Ya Rabbi, haclarını kabul buyur” dese, onu da kabul ederim.”

Yukarıda söylenen şeyleri Arefe günü sabahleyin erkenden okunmalıdır. Aksi halde şeytan unutturup insanın okumasına mani olur.