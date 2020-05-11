Anne-babanızı incitmeyin

İslâmiyet, anne ve babaya çok büyük bir önem vermektedir. Bu sebeple çocuklardan da anne ve babalarına karşı saygılı olmalarını istemiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de birçok hadis-i şerifinde anne ve babaya iyi davranmanın önemini vurgulamıştır. Dinimize göre Allah’a (c.c.) şirk koşmanın bir mazereti olmadığı gibi, anne ve babaya kötü davranmanın da haklı bir mazereti yoktur.

ŞİRK KOŞMAKLA AYNI



Allah’a (c.c.) ortak koşmanın, yalan söylemenin ve anne babaya merhametsizce davranmanın büyük günahlardan olduğunu, Hz. Muhammed (s.a.v.) şu sözlerle ifade etmiştir; “Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Allah’a şirk koşmak, ana-babaya itaatsizlik etmek ve yalancı şahitliği yapmaktır (ya da yalan sözdür)” buyurmuştur. Hem Kur’an’a göre hem de Peygamber Efendimize göre; anne ve baba ile alakayı kesmek, onların kalplerini kıran sözler söylemek ya da onları üzecek davranışlarda bulunmak, onlara itaatsizlik sayılır. Bu sebeple de yapılması ve söylenmesi günah olmayan konularda, anne ve babanın onların sözünü dinlemek gerekir. “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine «of!» bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.” (İsrâ Suresi 23. Ayet)