Ambalajlı kuru meyve ve yemiş tercih edin

Koronavirüs salgının olduğu bu günlerde uzmanlar, ürünlerin kapalı paketlerde tüketilmesinin önemine işaret ediyor. Kuruyemiş ve kuru meyveler bu dönemde vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlarken vitamin ve mineral ihtiyacını da karşılamaya yardımcı oluyor. Ayrıca uygun zamanda ve miktarda alınan kuruyemiş ve kuru meyve, tokluk hissini güçlendiriyor, iftar sonrası oluşabilecek hazımsızlık sorunlarını ortadan kaldırıyor. Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için kuruyemiş ve kuru meyve tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor.

HURMAYI EKSİK ETMEYİN



Genellikle iftar sofralarıyla özdeşleşen hurma, içerdiği yüksek lif, potasyum, demir, folik asit, kalsiyumun yanı sıra birçok vitamin ve mineralle de vücudun ihtiyaçlarını karşılıyor. Korunaklı ambalajları ile dalından koptuğu andaki tazeliğini ve doğallığını muhafaza eden Tadım Hurma’yı iftarda oruç açarken veya sahurda tüketerek halsizlik ve sindirim problemlerinin önüne geçebilirsiniz.