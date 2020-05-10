Allah'ın ‘oku'dan sonraki ilk emri temiz olmaktır

Dinimizde temizlik itikat, ahlak ve ibadetle sık sıkıya bağlıdır. Peygamberimiz (S.A.V) “Temizlik imandandır” diyerek temizliğin imanın gereği olduğunu belirtmiştir. İslam’da ibadet ancak temizlikle mümkündür. Abdestsiz, gusülsüz, bedende ve elbisede pislik olduğu halde Yüce Allah’ın (C.C) huzurunda namaz kılınmaz, oruç tutulmaz. Dilimizi kötü sözlerden arındırmakla, uzuvlarımızı da kötü işlerden uzak tutmakla ahlaken de temiz kalmış oluruz. Temizlik konusunda bir Müslüman’ın dikkat etmesi gerekenler beden ve çevresinin temizliğidir.

İMANIN YARISIDIR

İslam’ın özünde maddi ve manevi temizlik vardır. Rabbimiz bizlere en önce temizliği emretmiştir. Temizlenenler Kur’an’da övülmüştür. Peygamberimizin en çok üzerinde durduğu, titizlik gösterdiği konulardan biri temizliktir. “Temizlik imanın yarısıdır.” “Müslümanlık temizlik üzerine kurulmuştur.” “Cennete ancak temiz olanlar girer.” gibi hadislerle temizliğin önemini vurgulayan Hz. Peygamber, uygulamaya ilişkin de birçok buyruklar vermiştir: “Kim, Allah’ın evinin bereketini artırmasını istiyorsa, yemekten önce ve sonra ellerini yıkasın.” “Uykudan uyandığınızda ellerinizi yıkamadıkça bir kaba daldırmayın.” “Misvak (bir çeşit diş fırçası) kullanın, misvak ağzı temizler.” “Saçı olan saçına baksın, temizlesin, tarasın.” “Her Müslüman’ın haftada en az bir defa bütün bedenini yıkaması Allah’ın onun üzerindeki hakkıdır.” bu buyruklara örnektir.

Çevremizi temiz tutalım

Kur’an-ı Kerim’de “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız” ikazı çevreyi yaşanmaz hale sokanlar kadar buna mani olmayanlar için de geçerlidir. Dünyamızı kendi bencillikleri sebebiyle kirleterek yaşanmaz hale sokanların ilahi adalet günü de hesap verecekleri muhakkaktır.

Almanya’da 2 ay sonra sosyal mesafeli namaz



Almanya’da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde 2 ay sonra yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı. Camilerde, ülkede büyük Müslüman çatı derneklerinin oluşturduğu Almanya Koordinasyon Konseyince (KRM) koronavirüs tedbirlerine ilişkin hazırlanan yönetmelik uygulandı. Berlin’deki Mevlana Camii’nde de Müslümanlar yaklaşık 8 hafta sonra yeniden sabah namazını cemaatle kıldı. Camiye girmeden önce isimleri ve iletişim bilgileri alındıktan sonra ellerini dezenfekte eden Müslümanlar, camide 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve maskeyle namazı eda etti

