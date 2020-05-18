Allah'ı kalbinde ne kadar yüceltirsen o kadar değerlisin

Hocası, “Bilemez, bunu nasıl bilsin ki, Allah’ın rızası gayba ait bir şeydir!” dedi. Talebe, “Hayır, bilebilir!” dedi. Hocası, “Nasıl?” diye sordu. Talebe, “Ben kalbimin Allah’tan razı olduğunu görürsem, bilirim ki O da benden razıdır! diye cevap verdi.” Bunu işiten hocası, “Ey genç güzel ve doğru söyledin!” dedi. Kul Yüce Allah’tan razı olursa, Rabbi de ondan razı olur. Kulun aynası kalbidir. Herkes kalbine bakmalı. Kul kalbinde Rabbini ne kadar yüceltiyorsa, kendisi de Hak katında o derece değerlidir.