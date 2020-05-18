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  3. Allah'ı kalbinde ne kadar yüceltirsen o kadar değerlisin

Allah'ı kalbinde ne kadar yüceltirsen o kadar değerlisin

Allah'ı kalbinde ne kadar yüceltirsen o kadar değerlisin

Bir talebe hocasına, “Kul Allah Teala'nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi?” diye sordu.

Hocası, “Bilemez, bunu nasıl bilsin ki, Allah’ın rızası gayba ait bir şeydir!” dedi. Talebe, “Hayır, bilebilir!” dedi. Hocası, “Nasıl?” diye sordu. Talebe, “Ben kalbimin Allah’tan razı olduğunu görürsem, bilirim ki O da benden razıdır! diye cevap verdi.” Bunu işiten hocası, “Ey genç güzel ve doğru söyledin!” dedi. Kul Yüce Allah’tan razı olursa, Rabbi de ondan razı olur. Kulun aynası kalbidir. Herkes kalbine bakmalı. Kul kalbinde Rabbini ne kadar yüceltiyorsa, kendisi de Hak katında o derece değerlidir. 


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