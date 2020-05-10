AK Parti'den çocuklara resim yarışması

Bu kapsamda, İstanbul’da ikamet eden 4-13 yaş arası tüm çocukların çizdikleri bir resim ile 15 Mayıs’a kadar başvurabileceği yarışmanın değerlendirmeleri anaokul, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak. Dereceye girenlere, tablet, scrabble, scooter hediye edilecek.