Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ramazan
    3. >
  3. AK Parti'den çocuklara resim yarışması

AK Parti'den çocuklara resim yarışması

AK Parti'den çocuklara resim yarışması

Bu yıl Ramazan coşkusu salgın nedeniyle evlerle sınırlı kaldı. AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığı da geçmiş yıllardaki iftar davetleri ve kalabalık sofralar yerine bu yıl kısıtlamalarla geçen Ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini çocukların resimle anlatması amacıyla “Çocukların Gözünden Ramazan” adlı yarışmayı başlattı.

Bu kapsamda, İstanbul’da ikamet eden 4-13 yaş arası tüm çocukların çizdikleri bir resim ile 15 Mayıs’a kadar başvurabileceği yarışmanın değerlendirmeleri anaokul, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak. Dereceye girenlere, tablet, scrabble, scooter hediye edilecek. 


'Mini tank' için seri üretim başlıyor

'Mini tank' için seri üretim başlıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde hummalı çalışma görüntülendi

Dut yaprağının faydaları az bilinen faydaları