AK Parti'den çocuklara resim yarışması
Bu yıl Ramazan coşkusu salgın nedeniyle evlerle sınırlı kaldı. AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığı da geçmiş yıllardaki iftar davetleri ve kalabalık sofralar yerine bu yıl kısıtlamalarla geçen Ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini çocukların resimle anlatması amacıyla “Çocukların Gözünden Ramazan” adlı yarışmayı başlattı.
Bu kapsamda, İstanbul’da ikamet eden 4-13 yaş arası tüm çocukların çizdikleri bir resim ile 15 Mayıs’a kadar başvurabileceği yarışmanın değerlendirmeleri anaokul, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak. Dereceye girenlere, tablet, scrabble, scooter hediye edilecek.