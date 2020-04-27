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  3. Affedilmesi en güç olan kul hakkıdır

Affedilmesi en güç olan kul hakkıdır

Affedilmesi en güç olan kul hakkıdır

Hz. Peygamber, üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin, hak sahibi olanlardan helallik almalarını öğütlemiştir. Çünkü hak yiyen, helâlleşmedikçe affedilmez.

Allah, insanların iman etmelerini, ibadet yapmalarını, güzel ahlâka sahip olmalarını, kendi aralarında kardeşçe yaşamalarını, birbirlerine yardımcı olmalarını istemiş ve bunları emretmiştir. Hz. Peygamberimiz şöyle buyurur; “Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helâlleşsin! Çünkü âhirette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınır, sevapları olmazsa, hak sahibinin günahları buna yüklenir.” [Buhârî]

MUTLAKA HELALLEŞİN

Peygamberimiz bir borcu ödemeyenlerin kul hakkını ihlal ettiğini söylemiştir.

Allah’ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın, çok ağır vebâli vardır. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. 


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