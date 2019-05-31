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31 Mayıs 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:00

Af için, insanlık için, duaya koşun 

Af için, insanlık için, duaya koşun 

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de, “Kadir Suresi” olarak bir surede ve “O Ramazan ayı ki, insanları irşat etmek için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi.” (Bakara, 2.185) buyrularak, ayette yer almaktadır.

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de, “Kadir Suresi” olarak bir surede ve “O Ramazan ayı ki, insanları irşat etmek için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi.” (Bakara, 2.185) buyrularak, ayette yer almaktadır.  

İbadetle geçirin 

“Kadir Gecesi'nde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kuran-ı Kerîm’i hatmetmekten daha sevaptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir. Kur’ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir Gecesi'nde inmeye başladığını haber vermektedir. Cenabı Hakk’ın bir lütfu olarak ömrü boyunca bir defa bile Kadir Gecesi’ni bulup o geceyi layıkıyla ihya eden bir kişi, bütün ömrünü taat ve ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanmaktadır. 

KADiR GECESi’NDE NELER YAPILMALI? 

Ramazan'ın her gecesini Kadir Gecesi bilerek hareket edilirse Kadir Gecesi'ne rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı: 

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı. 
2- Şu duayı okumalı: 
(Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.) 
3- Birkaç sayfa Kur’an-ı Kerim okumalı. 
4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı. 
5- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli. 
6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli. 
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir. 

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