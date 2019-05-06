Abartı, inkâra sebeptir dinden soğutur!

Bir şeyde aşırılık ve abartı onu inkâr ettirmenin temel sebebidir. Tesettürün inkârına sebep olan “saçının bir tek telinin görünmesine karşılık kırk yıl cehennemde yanacaksın” denmesidir. Namaz kılmayanların kâfir olduğunu söyleyenler insanlara ya “nasıl olsa kâfir olduk artık kurtuluş yok bari hayatımızı yaşayalım” veya “olmaz öyle şey, kimin kâfir kimin Müslüman olduğunu Allah bilir” veya “siz namaz kıldınız da ne oldu ki, hepiniz üçkağıtçı, yalancı dolandırıcısınız” veya “sizin gibi namaz kılacaksam hiç kılmam kul hakkı yetim hakkı yiyenlerle cennette bile olsa bir araya gelmek istemem” dedirterek, dinden soğutuyorlar. Keza “bir kuruş faiz yiyen Kâbe’de anasıyla zina etmiş gibi olur” demek de faizin inkârına sebep oluyor. İslam’ın diğer emir ve yasakları hakkındaki abartılar da böyle…

YASAK USULÜNCE ANLATILMALI

Hiçbir dini emir veya yasağı abartıyla anlatmamak lazım ve sadece zararlarını ve faydalarını akla mantığa uygun şekilde izah etmek yeterlidir. Kişiyi makul yollarla ikna ettikten sonra bu konudaki tercihi kişiye bırakmak gerekir. Çünkü “dinde zorlama yoktur” ve “din kolaylıktır, onda zorluk yoktur” ve keza “kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin nefret ettirmeyin” diyen, bu dinin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve bizzat tebliğcisi Peygamberimizdir.

BİLİMSEL YOLU TERCİH EDİN

Sigarayı bıraktırmayan da doktorun cebinde sigara paketiyle “sigarayı bırakmalısın yoksa öleceksin” demesi, bir anti reklamdır. Nargile öldürür diyenler de nargileye anti reklam aracılığıyla müşteri topluyor. Gaye ve maksat bunlardan vazgeçirmekse bilimsel yollarla ikna etmek olmalı aşırı uçlardaki istisnai örnekler gösterilmemeli, dinde olduğu gibi orta yol ve makul mantık ölçüleri tercih edilmelidir.

GENÇLER HER GÜN YALNIZ YAŞLILARLA İFTAR YAPIYOR

KIZILAY Tokat Şubesi’nde görevli üniversite öğrencileri, Ramazan'da her gün yalnız yaşayan bir vatandaşı evinde ziyaret edip, birlikte iftar yapıyor. Bu kapsamda 14 yıl önce eşini kaybeden Kevser Özcan’a (70) misafir olan gençler, evi temizleyip, yemek hazırlayarak birlikte oruç açtı. Kızılay’dan gelen gençleri evinde ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Özcan “Keşke her akşam gelseler” dedi.

DUALAR VE NİYAZLAR

SADECE SANA KULLUK EDER YALNIZ SENDEN MEDET UMARIZ

“Ey sadece kendisine kulluk edilen, eşten, çocuktan, anadan, babadan, yardan ve yardımcıdan münezzeh olan tek mabudumuz!

Ey yalnızca kendisinden istenilen ve istenileni veren, tek ve bir olan Rabbimiz!

Ey Hayy ve Kayyum, Vâhid-i Ehad, ey hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmayan, her şeyin ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Samed-i Zülcelal!

Ey ezeli ve ebedi olan Bâki-i Zülcelâl!

Ey Hakem, ey Adil, ey her noksanlıktan temiz ve pak olan!

Ey kullarını da tertemiz eden Kuddûs!

Ey Rahman, ey Rahim, ey bütün mahlûkâtın ilâhı olan tek ilahımız! Biz sana inandık, iman ettik, teslim olduk ve tevekkül ettik. Sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz!Bizi, sırat-ı müstakim diye tanımladığın, kendilerine büyük nimetler verip ikramlarda bulunduğun nebilerin ve sâlihlerin yoluna ilet! Dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar eyle. Cennet ve cemalinle şeref yap ve serfiraz eyle!

İSLAMİ RÜYA TABİRLERİ

KEHF SÛRESİ

İbni Sîrin’e göre, Kehf suresini rüyasında okuyan veya dinleyen bütün bela ve musibetlerden emin ve din yolunda samimi ve ihlaslı olur.

Kirmânî: Kehf sûresinianlamına uygun olarak okumak veya dinlemek, uzun ömre, ahiret mutluluğuna, korktuğu düşmanın şer ve hilesinden Allah tarafından korunmaya işaret eder.

Câfer-i Sadık: Kehf suresini rüyasında okuyanın veya dinleyenin, hayatının sonu arzu ettiği gibi olur.

Nâfi ve İbni Kesir: Ömrü uzun, hâli güzel, dünyada kısmeti ve rızkı büyük ve bol olur.

Nablûsî: Hayattan bıkacak derecede yaşar, dinini korur, her cinsten çok mal sahibi olur, ümit ettiklerine kavuşur, düşman şerrinden korunur.

GÜNÜN AYETİ

“O Ramazan ayı ki, insanları irşat için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.”(Bakara, 2.185)

GÜNÜN HADİS-İ ŞERİF'İ

Oruç ve diğer ibadetlerimizi bilinçli yapalım:

Çünkü Rasülullah (s.a.v) bir hadis-i şerifte, şöyle buyurmuştur:

“İnsan oruç tutar, namaz kılar, hac ve umre yapar. Mükâfatını kıyamette aklı kadar alır.”

İLMİHAL KÖŞESİ

KAZA VE KEFARET NE DEMEKTİR?

Kaza yerine getirme demektir. Bozulan orucun yerine oruç tutma, kılınmayan namazın yerine kılma gibi. Keffaret de bedeliyle beraber yerine getirme demektir. Mesela: Herhangi bir yolla cinsel ilişkiye girmek veya bakarak izleyerek boşalmak, orucu bozar. Temas yoluyla olanı kaza ve keffaret gerektirir. Herhangi bir müdahale olmadan, izleyerek veya bakarak veya rüya yoluyla boşalmak da sadece kazayı gerektirir.

RABBİM SENDEN İSTİYORUM

Esmâ-i İlahi kendi miktarınca (1286) defa “Yâ Ğafûr” diye okunduktan sonra şöyle dua edilebilir:

“Allah’ım! Rahmet Peygamberi veSenin Peygamberin Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ile sana yöneliyor ve senden istiyorum ki, “el-Ğafûr” ism-i şerifin hürmetine benim günahlarımı bağışla ve beni affet. Senin gözünden düşmekten koru ve beni sevdiğin kullarından sana yakın olan sâlih kullarının arasına koy!

Affını, mağfiretini, merhametini diliyorum Allah’ım! Sana inanıyor, sana güveniyorum. Senden başka ilah yoktur ve günahları da senden başka bağışlayacak yoktur. Beni rahmetinle bağışla, affına, mağfiretine mazhar eyle!

Allah’ım! Kendisiyle sana yöneldiğim ismini ve Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v)’i bana şefaatçi kıl ve benim duamı kabul eyle, isteğimi ihsan eyle! Âmin!”

ŞİİR KÖŞESİ

BAĞIŞLA BENİ RABBİM!

Ben nefsime zulmettim, kendime yazık ettim,

Beni bağışla lütfen, bağışla beni Rabbim!

Her sırrımı bilensin, tek sığınağım sensin,

Beni bağışla Rabbim, ruhum huzura ersin!

***

Hiç yüzüm kalmasa da el içine çıkmaya,

Başımı kaldırıp da etrafıma bakmaya…

Bilirim sen kovmazsın kapına gelenleri,

Merhametin el vermez yüzüstü bırakmaya…

***

Çok mahcup olsam bile beni affet demeye,

İki büklüm doğrulup huzuruna gelmeye…

Sen hem affedicisin hem de seversin affı,

Beni bağışla Rabbim, adların hürmetine…