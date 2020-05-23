7 bin 500 ailenin yüzü güldü

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda toplanan ekipler, buradan araçlarına yükledikleri yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak üzere yola çıktı. ‘Bayram öncesi evlerimiz bayram olsun’ sloganıyla ihtiyaç sahibi kişileri tek tek ziyaret eden grup, çocukların ve ailelerin yüzünü güldürüyor. Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Öznür Çalhan, “Vefa Sosyal Destek Grubu olarak Ramazan ayında 90 bin haneye ulaştık. 2 bin 555 kişinin sıcak yemek ihtiyacını günlük olarak karşılamaktayız“ dedi.