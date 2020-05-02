5 vakit Allah'ın huzuruna çıkın

Ramazan namazın önemini, ibadetin huzurunu anlamak için fırsat ayıdır. Peygamberimiz (s.a.v.), miraca çıktığı gece namaz emrini almıştır. En yüce mekanda, en yüce ibadet emrini alan Hz. Peygamber sahabesine beş vakit namazın nasıl kılınacağını bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır.

• Abdest: Namaz kılmak için abdestli olmanız gerekir.

• Kabe – Kıble: Namaz kılmak için Kabe’ye yönelmeniz şart.

• Kur’an-ı Kerim: Namaz kılmak için Kur’an-ı Kerim’den bir şeyler okumanız gerekir.

• Örtünme: Kadın için yüz, eller ve ayaklar hariç tüm vücut, erkekler için ise diz kapağı ile göbek arasıdır.

• Secde: İki rekatlık bir namazda dört kere secde edersiniz. Bir mümin için secde büyük bir ibadettir. Çünkü kulun Yüce Allah’a en yakın olduğu an secdedeki anıdır.

• Oruç: Kişi namaz esnasında bir şey yiyip içemez. Sanki bir tür – bir an için – oruç tutar.

• Tefekkür hali: Namazda kalbi boşaltıp, sahibine tertemiz bırakmak gerekir.

• Huzurda olma hali: Namazda kişi Rabbin huzurundadır.