436 yıldır muhtaçların ihtiyaçlarına koşuyorlar

Gayrimenkullerinin kira gelirleri sayesinde kent insanının yardımına koşan vakıf, kanser hastalarının su, hafız okullarının meyve, sebze ve kahvaltılık ihtiyaçlarını karşılıyor, Kur’an kurslarında görevli belletmenlerin ek ders ücretlerini ödüyor. Kurucusunun vakıf için bıraktığı “akar” adı verilen gayrimenkuller sayesinde kentin dört bir yanındaki insanların yardımına koşan vakıf, yüzyıllardır varlığını sürdürüyor.