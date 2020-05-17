230 çocuk bayram öncesi sevindirildi

İlçe Kaymakamlığı İran sınırındaki Tekelli Köyü’nde yaşayan yetim, öksüz ve şehit çocuklarını unutmayarak onları bayram öncesi sevindirdi. Kaymakam Yakup Güven ve Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, aldıkları kıyafetleri çocukların evlerine giderek teslim etti. Çocukları sevindiren Kaymakam Güven ve Jandarma Komutanı Carık, ailelerle de sohbet ederek, taleplerini dinledi. Öte yandan sosyal medyada bir araya gelen gönüllü gençler, ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlattı. Gençler, kendi imkanlarıyla aldıkları, içinde nakdi yardımın bulunduğu zarf, gıda malzemesi, ev eşyası, oyuncak ve elbiselerin yer aldığı paketleri ailelerin evlerinde teslim ederek gönüllerine dokunuyor.