10 maddede Ramazan'ýn faziletleri

• Ramazan ayý, Hicri takvime göre yýlýn dokuzuncu ayý ve Ýslamiyet’te oruç tutma ayýdýr.

• Mükellef olan Müslümanlarýn ramazan orucunu tutmasý farzdýr.

• Ramazan ayý oruç, ibadet ve sabýr ayýdýr.

• Oruç tutmanýn faziletleri ayetlerde ve hadislerde çokça belirtilmiþtir.

• Ramazan ayýný deðerli kýlan nedenlerden birisi Kur’an-ý Kerim’in bu ayda indirilmiþ olmasýdýr.

• Müslümanlar, ramazan ayýnda Kur’an okumaya her zamankinden daha çok önem verirler.

• Ramazan boyunca cami ve evlerde mukabele okunmasý, hatimler yapýlmasý bir gelenek haline gelmiþtir.

• Terâvih namazý ramazan ayýný önemli kýlan sebeplerdendir.

• Ramazan ayýnda fitre verilmesi dayanýþmanýn ve yardýmlaþmanýn önemini hatýrlatýr.

ž• Peygamberimiz “Kim inanarak ve sevabýný Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni deðerlendirirse geçmiþ günahlarý baðýþlanýr” buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiþtir.