10 maddede Ramazan'ýn faziletleri
Ramazan'ýn faziletlerini 10 maddede sýraladýk.
• Ramazan ayý, Hicri takvime göre yýlýn dokuzuncu ayý ve Ýslamiyet’te oruç tutma ayýdýr.
• Mükellef olan Müslümanlarýn ramazan orucunu tutmasý farzdýr.
• Ramazan ayý oruç, ibadet ve sabýr ayýdýr.
• Oruç tutmanýn faziletleri ayetlerde ve hadislerde çokça belirtilmiþtir.
• Ramazan ayýný deðerli kýlan nedenlerden birisi Kur’an-ý Kerim’in bu ayda indirilmiþ olmasýdýr.
• Müslümanlar, ramazan ayýnda Kur’an okumaya her zamankinden daha çok önem verirler.
• Ramazan boyunca cami ve evlerde mukabele okunmasý, hatimler yapýlmasý bir gelenek haline gelmiþtir.
• Terâvih namazý ramazan ayýný önemli kýlan sebeplerdendir.
• Ramazan ayýnda fitre verilmesi dayanýþmanýn ve yardýmlaþmanýn önemini hatýrlatýr.
ž• Peygamberimiz “Kim inanarak ve sevabýný Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni deðerlendirirse geçmiþ günahlarý baðýþlanýr” buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiþtir.