Sıfır otomobil karaborsada!

Sümer DEMİRCİLER

Otomotiv satışlarında talebin arttığı yılsonları ve model geçişlerinin başladığı yılın ilk ayları kritik öneme sahip. Oluşacak talebi tahmin edip, aylar öncesinden ana üreticilere siparişlerini geçip, stoklarını sağlamlaştıran markalar, zorlu bir sürece giriyor. Geride bıraktığımız aralık ayı da, Türkiye otomobil tarihine en zorlu dönemlerden biri olarak geçti.

FAİZLER TETİKLEDİ

Kamu bankalarının yüzde 0.60’lara kadar inen otomobil kredilerinin 10 yılın en düşük seviyesini görmesi, birkaç yıldır ertelenen müşteri taleplerini tetikledi. Bu yükselişe markaların başlattığı kampanyalar, hurda teşvikinin olumlu etkisi, döviz fiyatlarının dengeye oturmasıyla birleşince sıfır kilometre otomobilde talep coştu.

STOKLAR TÜKENDİ

Yükselen talebe rağmen geçen yılsonu birçok markanın stokları daha ilk haftada tükendi. Özelikle pazar payı yüksek ithal markalar yetkili satıcılarına gelen müşterilerini boş göndermek, birçoğu da başka markalara kaptırmak zorunda kaldı. 'Yok satan' markalar, başka ülkeler için ayrılmış kotalardan bile araç getirmeye çalışsa da talep karşılanamadı.

BAYİDEN DAHA PAHALI

Ocakla birlikte 2020 model yılına ait otomobilleri önce yerli üreticiler pazara sundu. Yasa gereği 2020 model olarak tescil edilebilmesi için otomobilin en erken 2 Ocak'ta üretilmesi gerektiğinden, ithaller siparişleri toplamaya başladı. Şubatla birlikte birçok marka, yeni modellerini kısıtlı getirebilince talebi karşılamakta zorlandı. Getirilen ilk modeller de liste fiyatlarından daha yükseğe galerilerde görücüye çıktı.

OCAK SATIŞLARI YÜZDE 90 ARTTI

Arılıkta araç bulamayan tüketiciler, özelikle yerli markalara yönelip satışları yükseltti. 2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari toplam araç pazarı 27.273 adet oldu. 14.373 adet olan 2019 Ocak ayına kıyasla satışlar yüzde 89.8 arttı.

FARK YÜKSELİYOR

Yetkili satıcıların sipariş alıp, teslim etmek için bir iki ay sonrasına sıra verdiği birçok model galerilerde 15-35 bin TL daha yüksek fiyatla alıcı bekliyor. Örneğin Peugeot’nun şubat ortasında satışa sunulan ve yüksek talep gören yeni SUV’u 2008, 15 bin TL daha yüksek fiyatla galerilerde satılıyor.

LÜKSLER ÖNCE GALERİDE

Yükselen talep dışında, piyasada birçok lüks model de resmi distribütörden önce galeriler tarafından paralel ithalatla geliyor. Özel galeriler yeni modele beklemeden sahip olmayı isteyenler için birçok otomobili hızla getiriyor. Örneğin Mercedes’in yaz aylarında ithal edilmesi planlanan yüzde 100 elektrikli SUV’u EQC birçok galeride müşteri bekliyor. Aynı şekilde BMW’nin en lüks modellerinden X7 için de özel galeriler siparişleri topluyor.