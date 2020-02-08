İkinci el altını solladı

Sümer DEMİRCİLER

Sıfır kilometre otomobillerin yükselen fiyatları, markaların stok maliyet risklerini azaltma isteği ve model yılı geçişleri birleşince ikinci el otomobil pazarına nur yağmaya başladı. Birçok modelde fiyatlar son 1 yılda yüzde 36 prim yapan altını geçerken, araçların satış süresi de azaldı. TÜİK verilerine göre geçen yıl, kullanılmış araç satışları 7.6 milyon adet olarak gerçekleşti. 2018’e kıyasla satışlar yüzde 14 yükseldi. 2019’un son üç ayında da yeni bir rekor kırılıp 2.5 milyon 2. el araç satıldı.

ARTIŞ DEVAM EDECEK

Kullanılmış araçlarda 2019'un aralık ayında segment bağımsız fiyat artışının yüzde 117,9, 2020 yılının ilk 15 günündeyse yüzde 5,8 gerçekleşti” açıklaması yapan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ikinci elde yaşanan hareketliliğe baktıklarında fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşündüklerini belirterek, “Bunun başlıca sebebiyse, stoklara yeni girecek sıfır araç fiyatlarının yüksek olacak olma ihtimali ve buna bağlı talebin ikinci ele kayması denilebilir” dedi.

TALEP YÜKSELİYOR

Türkiye otomotiv pazarında hala sıfır araçların tedarikinde sıkıntılar yaşanması sebebiyle araç değiştirmek isteyen tüketicilerin ikinci el araca yöneldiğini dile getiren Şahsuvaroğlu, ayrıca sıfır araç pazarında oluşan talebe karşılık arzın yeterli olmamasının da fiyatların artmasına sebep olduğunu ifade etti. Şahsuvaroğlu, “Yaşanan hareketliliğe baktığımızda fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızı güvenli ikinci el alım satımı yapmak için, yetkili satıcıları tercih etmesi konusunda uyarıyoruz. Özellikle 10 yaş ve altı araçlar önemli” dedi.

HER SIFIRA KARŞI 18 ADET SATILDI

2018 yılında 1’e 13 olan sıfır otomobile karşı ikinci el otomobil oranı 2019 yılında 1’e 18 seviyesine çıktı. Düşen faizler, hurda indiriminin bitmesi ötelenmiş talebi ikinci ele yönlendirdi” diye konuşan Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu," Tüketiciler kullanılmış otomobile talep gösterdi. 2.el araçların fiyatlarında yüzde 20’ye varan oranlarda artış gözlendi. Ocak ayında yüzde 2’lik artışla başlandı. Talep daha da artacak” dedi.

OCAKTA ONLİNE SATIŞ COŞTU

Yılbaşından itibaren online kullanılmış araç pazarında 144 bin 600 adet satış gerçekleştiğini belirten INDICATA Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, “Geçen senenin aynı dönemine göre satışlar yüzde 12 arttı. 2020 Ocak ayında Türkiye 2.el online pazarında ilana çıkan araç adedi 162.249 olarak gerçekleşti ve bunun yüzde 89’u satıldı” açıklaması yaptı.

BİR YILDA YÜZDE 60 FİYAT ARTIŞI

“Pazarda bazı modellerin fiyatları sıfırlara yaklaştı” diye konuşan otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yılla kıyaslandığında yüzde 60’a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor, 2020 için de benzer bir yükselişin sürmesini bekliyoruz” diye konuştu.