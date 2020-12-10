Zihin açıcı ve akciğerlere şifa: Kafur yağı! Sadece 5 damlası yetiyor

Kafur bitkisi şifasıyla ünlenen bitkilerin başında geliyor. Peki, kafur bitkisinin faydaları neler? Asya bölgesinde yetişen kafur içinde elde edilen bitki, romatizma ve zatürreeye iyi gelip, beyne gönderdiği sinyallerle zindelik veriyor. Dört ya da 5 damla kafur yağının faydalarına şaşıracaksınız...



KAFUR YAĞI NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?



Kafur gövdesinin gövdesinden kesilen parçalardan kafur yağı elde edilir. Gövde ve dallarında su destilasyonu yapılarak kafur yağı kristalleştirilir. Lezzeti acımtırak ve yakıcıdır. Alkolde, eterde ve yağlarda erir. Beyaz renkli, keskin kokulu organik bir yağ olan kafurdan birçok krem, merhem yapılmaktadır.

Kalbi kuvvetlendirir

Bitkisel tedavi uzmanları şifalı bitkinin romatizma, zatürree, uçuklar, açık yaralar ve doğal bir ağrı kesici olduğunu söylüyor. Bunun gibi alternatif tıpta büyük bir öneme sahip olan bu kristaller, beyne ve sinirlere uyandırıcı ve kuvvet verici bir etki yapar. Vücuttaki kan dolaşımı kâfur sayesinde kuvvetlenir. Kâfur kalbin kuvvetini de artırmaktadır.

Akciğer hastalıklarına şifa

Aynı zamanda beyindeki teneffüs merkezlerini de uyandırıp kuvvetlendirdiğinden zatürree gibi akciğer hastalıklarında büyük faydası vardır. Öksürük, üşütme, bronşit ve balgama karşı kullanılır. Günümüzde pek çok sağlık ürününün ana maddesi olarak kullanılmaktadır. Kafurun şaşırtandan faydaları vardır:

Kas ağrılarına çare olur

Her türlü kas ağrısının tedavisinde kafur, anti-inflamatuar özelliğinden ötürü çok etkilidir. Ağrıyan bölgeye kafur yağıyla masaj yapmak bölgedeki kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur, sertliği azaltır ve bu da hızlı bir iyileşme sağlar. Bir -2 yemek kaşığı ılık zeytinyağının içerisine 5 - 6 damla kafur yağı karıştırın. Günde bir veya iki kez etkilenen bölgeye masaj yapın. Dikkat: Masaj vücud ağrılar daha da artarsa masajı ve mutlaka bir doktora görünün.

Doğrudan cilde sürmeyin

Kafur yağı çok güçlü ve cilde doğrudan uygulandığında tahrişe neden olabilir. Bu yüzden kafuru direkt olarak cildinize uygulamak yerine önce taşıyıcı bir yağla karıştırın.

Çatlayan topuklarda etkili

Çatlaklardan ağrıların azalmasına yardımcı olur ve iyileşme hızlandırır. Bir miktar kafuru ılık suya karıştırın. Ayağınızı hazırladığınız bu suyun içinde 10 dakika tutun. Daha sonra topuklarınızı ponza taşıyla ovun. Temiz suyla durulayın ve kurulayın. Ayak ve topuklarınızın altında kafur sürün. Gece çorap giyerek yatın. Bu tedaviyi tekrarlayın.

Uçukları geçirir

Uçuklar veya ateş nedeniyle oluşan minik su toplamaları oldukça yaygındır, çok bulaşıcıdır ve çok fazla ağrıyla tahrişe neden olur. Uçukları iyileştirmek için kafuru deneyin. Analjezik ve anti-inflamatuar özelliğinden ötürü lezyonların neden olduğu ağrı ve kaşıntıyı geçici olarak gidermede güvenli ve etkilidir.

Öksürüğü keser

Güçlü kokusu sayesinde, göğüs tıkanıklığını giderir, burnun açılmasını sağlar. Günümüzde pek çok ilaç kullanılmaktadır. Dört ya da 5 damla kafur yağıyla bir çorba kaşığı badem yağını karıştırın. Bu yağ karışımıyla göğsünüzü birkaç dakika hafifçe ovun. İhtiyacınız ölçüsünde dikkat edin. Kronik öksürüğün tedavisinde buhar inhalasyonu da çok etkilidir. Bir kase sıcak suya birkaç damla kafur yağı koyun. Göğüs ağrısı ve öksürükten kurtulmak için buharını içinize çekin.

Burun tıkanıklığını giderir

Kafur, tıkalı bir burnu hızla açabilen, rahatlama başarabilen doğal bir dekonjestandır. Bir miktar kafur yağını bir çorba kaşığı hardal yağıyla karıştırın. Nefes almanızı kolaylaştırmak ve daha iyi uyuyabilmek için yatmadan önce göğsünüze, boğazınıza karışımdan bir karşısında ovalayarak sürün.

Sivilceleri iyileştirir

Cildinizdeki iltihap, şişlik ve kızarıklıkların azalmasına yardımcı olur. Bir fincan sızma hindistancevizi yağını hava geçirmez bir kavanoz içine koyun. Bir çay kaşığı kafur yağı ekleyin ve iyice karıştırın. Yüzünüzü bir temizlik maddesiyle iyice yıkadıktan sonra, kurutun ve hazırladığınız karışımdan bir miktar aknenin üzerine sürün. Beş dakika boyunca masaj yapım deriye nüfus etmesini sağlayın. Bir gece geç. Ertesi sabah yağı ılık suyla ve bir temizleyiciyle yıkayın. Günde bir kez kullanım.