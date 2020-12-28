Yılbaşına özel kilo aldırmayan 5 atıştırmalık tarifi

Yılbaşı sofrasında "Hem kilo almasam hem de lezzetten ödün vermesem" diye düşünüyorsanız bu haberimiz tam size göre. Hem sağlıklı hem de kilo almayan 5 atıştırmalık tarifini bir araya getirdik.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, yılbaşı sofrasına özel yulaflı fit kurabiyeden zencefilli limonataya kadar kilo aldırmayan 5 atıştırmalık tarifi verdi. İşte yılbaşına özel lezzet önerileri...



1.KARIŞIK SEBZE CİPSİ

Yılbaşı akşamında cips olmazsa olmazınız ise bu sefer paketli olarak dışarıdan almak yerine evde kabak, patlıcan, havuç ve patatesten oluşan fırında karışık sebze cipsi yapabilirsiniz. Üstelik sebzelerin antioksidan özelliği ile bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

Malzemeler

2-3 adet havuç

2 adet kabak

2 adet patlıcan

2 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı kekik

2 diş rendelenmiş sarımsak

Hazırlanışı: Tüm sebzeleri eşit büyüklükte ve ince ince dilimleyin. Dilimlediğiniz patatesleri soğuk suda 10-15 dakika bekleterek nişastasından arındırın. Bekleyen sebzeleri havlu kâğıt yardımıyla kurulayın. Ardından zeytinyağı ve baharatlarla sosunu hazırlayın. Yağlı kâğıt serdiğiniz tepsinize ayrı ayrı yerleştirin. Sosunu sebzelerle buluşturduktan sonra 200 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

2.YULAFLI FİT KURABİYE

Şerbetli, çikolatalı tatlılar yerine hem kalori içeriği düşük hem şeker ilavesiz yulaflı fit kurabiye tarifi ile yılbaşı gecenizi renklendirebilirsiniz.

Malzemeler

3 adet yerli muz

4 adet kuru kayısı

1 su bardağı sade yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı öğütülmüş çiğ badem

1 tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri sırasıyla karıştır, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dk. pişirilir.

3.ŞEKERSİZ KAKAO TOPLARI

Yılbaşı gecenizi tatlandıracak bir diğer sağlıklı tatlı atıştırmalığı; kakao topları.

Malzemeler

10 adet hurma

2-3 adet kuru incir

4 yemek kaşığı kuru üzüm

5 adet ceviz

2 tatlı kaşığı kakao

Hazırlanışı: Kuru meyvelerin çekirdeklerini çıkarıp, yumuşayana kadar ıslattınız. Malzemeleri macun kıvamına gelene kadar rondodan geçirin. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp Hindistan cevizi veya kakao ile kaplayabilirsiniz.

4.ZENCEFİLLİ LİMONATA TARİFİ

Gece boyunca yediklerinizi sindirmenize yardımcı, midenizi rahatlatacak ve C vitamini deposu limon ve zencefil ile zevkle yudumlayacağınız sağlıklı limonatalar yapabilirsiniz.

Malzemeler

4 adet limon

1 limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı bal

Dilediğiniz kadar taze zencefil rendesi

4 su bardağı su

Hazırlanışı: Limonları, bal, limon kabuğu ve zencefil rendesini 4 su bardağı suyla karıştırın. Birkaç saat buzdolabında bekletin.

5.ANANASLI EV YAPIMI MEYVE SUYU

Hücre hasarına karşı savaşçı olan C vitamini kaynağı ananastan harika bir ev yapımı meyve suyu ile yılbaşı akşamınızı keyiflendirebilirsiniz.

Malzemeler

1.5 litre kaynatılmış su

Ananas kabukları

2 halka dilim ananas

1 adet yeşil elma

1 adet limon

2 çubuk tarçın

Hazırlanışı: Tüm malzemeler doğranıp, 1,5 litre kaynatılmış suyunu içine atılarak 10 dakika daha kaynatılır. Süzüp, soğutup tüketilebilir.