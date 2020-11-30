Yaşlanmayı engelleyen 5 besin

Yediğimiz yiyeceklerden içtiğimiz suya kadar her şey kemik ve cilt sağlığını etkiliyor. Cildinizin ışıltısını ilerleyen yaşlarda kaybetmek istemiyorsanız tükettiğiniz besinleri gözden geçirmekte fayda var. Çünkü genç kalmanın en önemli sırrı yaşlanma karşıtı doğru besinleri tüketmek.



1. SU

Birçok ünlünün genç bir cilde sahip olmasının nedeni su tüketimi. Su böbrek fonksiyonlarından cilde ve kabızlığa kadar vücudun doğru bir şekilde ayakta kalmasına yardımcıdır.

2. ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı yaşlanmayı engelliyor. Saçtan cilde kadar vücut için bulunmaz bir şifa olan zeytinyağı genç kalmanın en önemli sırrı.

3. CEVİZ

Pürüzsüz bir cilt, daha sağlıklı saçlar ve güçlü kemikler için bol bol ceviz tavsiye edilir.

4. MEYVELER VE YEŞİL SEBZELER

Vücudun gerekli vitaminleri ve mineralleri alması için yaş ilerledikçe daha çok meyve ve yeşil sebze tüketilmelidir. Vücudun ihtiyacı olan tüm besin ögelerini tek çeşit beslenme ile sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle meyve ve sebzelerin çeşitliliği çok önemlidir.

5. BALIK

Kemikleri güçlendiren balık, hücreleri onardığı gibi alzheimer riskini de azaltıyor. Ayrıca cildin rengini düzenler ve saçlara iyi gelir.