Uzmanlar Kovid-19 için uyardı: "83 güne kadar pozitif çıkabilirsiniz"

Koronavirüs salgınıyla ilgili araştırmalar devam ederken doğru bilinen yanlışlar, yapılan hatalar ve dikkatsizlikler de karantina sürecini uzatıyor. COVİD 19 ile birlikte çoğu kişinin ilk kez duyduğu PCR testinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bu konuda çok fazla yanlış bilginin olduğuna dikkat çeken uzmanlar, PCR testinin pozitif çıkması durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

Uzm. Dr. Betül Mercan tarafından kamuoyuna yapılan açıklamaya göre pandemi döneminde birçok kişi kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uzm. Dr. Betül Mercan “COVİD-19, antikor, PCR ve ilk adını ilk kez duyduğumuz ilaçları günlük hayatımızın parçası haline getirdi. Herkes doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Kulaktan dolma bilgilerle kafanızı karıştırmayın. Korona hakkındaki en doğru bilgiyi hekiminize danışarak alabilirsiniz.” uyarısında bulundu.

83 GÜNE KADAR POZİTİF ÇIKABİLİRSİNİZ

Testin pozitif çıkmasının kişinin aktif hasta ve bulaştırıcı olduğunu göstermediğini vurgulayan Mercan, “PCR testi ortalama 17 gün pozitif olabilir. Bu durum atılan virüs parçacık atılımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir hatta literatürde 83 güne kadar pozitif çıkan vaka bildirilmiştir.” bilgisini verdi.

EN YOĞUN BULAŞTIRMA 4’ÜNCÜ GÜN SONRASI

Covid 19’lu biriyle temas eden hastaların hemen test yaptırmamalarını söyleyen Mercan, şunları söyledi;

“Temas sonrasında eğer hiçbir şikayet de yoksa hemen test yaptırılmasını önermiyoruz. Çünkü ilk günlerde test negatif çıkabiliyor, ancak temas sonrası 4. günden itibaren yapılması daha doğru sonuç verir. Temas sonrası eğer enfekte olmuşsanız semptomlar başladıktan 1-2 gün önce ve 6-7 gün sonrasına kadar bulaştırıcılık riskiniz var. En yoğun bulaştırma ise belirtiler başladıktan sonraki 4’üncü ve 5’inci günlerde olacaktır.”

PCR testi negatif çıktığı halde şikayetlerin devam edebileceğini belirten Mercan, PCR testlerinin doğruluğu yüzde 60’larda maalesef, yine de covid-19 olabilirsiniz. Bu durumda hastanın değerlendirilip gerekirse ek tetkikleri istenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

AKCİĞER TOMOGRAFİSİNİ HEKİM İSTEMELİ

Hekimin uygun bulması üzerine akciğer tomografisi isteneceğini dile getiren Mercan, “Hastanın şikayetleri doğrultusunda istenecek bir tetkiktir. Özellikle öksürük, balgam, sırt ağrısı ve nefes almakta zorlanma gibi yakınmalarınız varsa akciğer tomografisi COVID-19 pnömonisi‘ni gösterebildiğinden ek tetkik olarak istenebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

HAYATA DEVAM ETMEK İÇİN 14 GÜN KURALI

Covid-19 pozitif hastalarının ne zaman dışarı çıkabileceği konusuna değinen Mercan, “Geçirilmiş COVİD hastalığı öyküsü olan ve yeterli süre izolasyonda kalan insanların dışarı çıkabilmeleri ve işlerine dönebilmeleri için PCR negatifliği şartı yoktur. Şu an bakanlığın 25 Kasım 2020 tarihinde yayınladığı Bilimsel Danışma Kurulu Çalışmasında evde ve yatan hastalar için izolasyon süreleri netleştirilmiştir.” dedi.

COVİD pozitif olup semptomsuz veya hafif semptomlu hastalar;10 günlük izolasyon sonrası COVİD PCR testine bakılmaksızın iş başı yapabileceği bilgisini de veren Mercan, sözlerini şöyle sonlandırdı;