Suyun kalitesini pH derecesinden ve köpürmesinden anlayabilirsiniz

Suyun faydaları saymakla bitmiyor. Ancak sudaki faydalı mineral ve vitaminler için suyun kalitesi oldukça önemli. Aslında suyun köpürmesinden sertliğine ve suyun pH derecesine kadar her şey suyun kalitesi için bir kriter. İşte suyun kalitesini anlamanın yolları...



Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Dr. Ayça Kaya, vücudumuz için hayati önem taşıyan suyun, kalitesinin nasıl anlaşılacağından, günde kaç litre su içmemiz gerektiğine kadar suyla ilgili tüm merak edilenleri anlattı.

1. En sağlıklı su hangisidir? İyi bir suda olmazsa olmaz nedir?

Suyun sertliği kalitesini belirler. Sert sular sağlıklı sulardır. Ancak sert suyun içimi biraz daha zordur. Aynı zamanda sabunla zor köpüren sular da sert sulardır. Suyun vücut için değerliliğini belirleyen bir diğer etmen de suyun Ph derecesi. Son günlerde bu konu ile ilgili şehir efsaneleri üretilmekte, suyu alkali yapabilmek için damlalar satılmakta, karbonatlar önerilmekte. Ancak suyun kendi alkalilik değerini okuyarak da bu konuda bir yorum yapılabilir. Ph 7 nötr kabul ediyoruz. PH 8,5’ a kadar da alkali olması vücut için daha sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Yani satın aldığınız suyun üzerindeki ph 7,2’den başlayarak 8,5’a kadar olabilir. Suyu ayrıca alkali yapmak için bu tür damlalar ve karbonatlar kullanmaya gerek yoktur.

2. Suyun tadı olur mu, iyi su nasıl anlaşılır?

“Su dediğimiz doğal maddenin bir tadı yoktur” demişti Aristo. Ona kalırsa su sadece tadı ve kokuyu taşımakla yükümlüydü. Fakat bilim insanları arıtılmış saf suyun belli bir tat duygusunu uyandırabildiğini keşfetti. Suyun tadı olup olmadığı konusunda çok çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Suyun kendine has tadı olması çok mantıklı. “Dünyadaki en yaygın şey su”. “Vücudunuzun da %75’i su, gezegenin de. Neden böyle bir şey gelişmiş olmasın ki?” Gene de birçoğumuzun tat olarak algıladığı, suda bulunan minerallerden kaynaklı sertlik derecesidir. Suyun sertliği kalitesini belirler. Sert sular sağlıklı sulardır. Ancak sert suyun içimi biraz daha zordur. Ph değeri 7,2’den fazla olan suları tercih etmeliyiz.

3. 'Suyun dinlenmesi, canlanması önemli' deniyor doğru mu?

Suyun toprakla buluşması önemli, eskiden testide su içilirdi. Suyu en iyi saklama yolu cam şişedir. Ancak kullanım kolaylığı ve taşıma kolaylığı açısından çoğu zaman da pet şişeler veya polikarbon şişeler avantaj sağlar. Eğer bu şişelerde suyu satın alıyorsanız evde kullanırken direkt cam şişeye boşaltabilirsiniz.

4. Türkiye’de içme suyunun kalitesi nasıl?

İçme suyunun standartlara uygun olup olmadığını denetlenmekte, gerekli analizleri yapılmakta ve aylık olarak içme suyu kalite raporu yayınlanmaktadır. Şehre su temin eden arıtma tesislerinin çıkış suları ile hizmet alanı dahilindeki abonelere ulaşan şebeke sularının, TSE-266 İçme ve Kullanma Suyu Standartları’na kimyasal ve bakteriyolojik açıdan uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca, su rezervuarları, kuyu, kaynak ve vakıf sularının su kalitesi de takip edilmektedir. Belediyeler tarafından her gün numunesi alınan içme sularının kaliteleri sağlık bakanlığı tarafından ph değerlerine göre listelenmiş durumdadır.

5. Su şifa aracı, su kültürü, hamam ve kaplıca olarak çok sevilir Türkiye’de. Kaliteli su nelere iyi gelir?

Türkiye, kaynak zenginliği bakımından dünyadaki ilk yedi ülke arasında, Avrupa'daysa birinci sırada bulunuyor. Termal sular birçok hastalığa yardımcı etken olarak faydalıdır. Şifalı suların yararları saymakla bitmiyor. Selülit, ciltteki kırışıklıklar, kilo problemi, Cilt hastalıkları, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, osteoporoz, romatizma, gut, sinir hastalıkları, adale ağrıları ve solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda duruş, hareket ve denge bozukluğu termal suların, yardımcı etkende bulunduğu hastalıklardan sadece bazıları. Kaplıca tedavisi doktor kontrolünde düzenli ve dikkatli uygulanmalıdır. Aksi takdirde ciddi sorunlara yol açabilir. Banyo sayısı bir hafta içerisinde üç veya altı gün arasında değişebilir.

6. Çok su içmek faydalı mı, ne kadar su içilmeli?

Suyu susama hissini beklemeden içmek gerekir. Vücudun suya doyduğu idrar renginden belli olur. İdrar rengi koyu çıkıyorsa yeteri kadar su içilmediği anlamına gelir. İdrar rengi berrak ve kokusuz oluyorsa bu yeteri kadar su içildiğinin göstergesi olur. Özellikle çocukların yeteri kadar su içip içmediğinin takibi açısından bu önemlidir.

Suyu günde en az 8 bardak mümkünse 10 bardağa yakın içmek gerekir. Sabah aç karnına oda sıcaklığında su içilmesi bağırsaklar açısından çok faydalıdır. Bununla beraber her yemekte 2’şer bardak yemekle beraber yudum yudum su içmeye özen göstermek gerekir.

Eğer tansiyon, böbrek veya kalp yetmezliği gibi bir hastalık yoksa günlük su tüketiminin 600 mlt’si doğal mineralli kaynak suları ( maden suları) şeklinde olabilir.

Su satın alırken ph değeri olarak 7,2’nin üzeri suları tercih etmek gerekir.

Suyun tadı nedeni ile su içilmiyorsa, çilek, limon, portakal gibi taze mevsim meyveleri ile tatlandırarak içilebilir.

7. Musluktan su içilir mi?

Günlük yaşantımızda kullandığımız suyu üç başlıkta düşünebiliriz. Doğal kaynak suları, şehir şebeke suları ve doğal mineralli sular. Birçoğumuz şehir şebeke suyuna kuşku ile yaklaşırız ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisine göre eğer bir su, musluktan bizim kullanımımız için evimize kadar geliyorsa, sağlıklı olmak zorundadır. Bu suların sağlıklı olması için zaman zaman klorlama ve dezenfeksiyon yöntemleri kullanılabilir. Ancak şehir şebeke sularının içerdiği elektrolit kombinasyonu doğal kaynak suları veya doğal mineralli sular kadar zengin değildir. Hele hele bir de üzerine evde arıtma cihazları da kullanılıyorsa bu suyun içindeki minerallerin tamamen kaybına neden olup içimi kolay saf su haline getirse de besleyicilik oranının düşmesine neden oluyor. Yine bu arıtma cihazlarının bakımı iyi yapılmaz ise bu, suyun mikrop yuvası haline gelmesine neden olabiliyor.

8. Su alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Satın aldığınız suyun üzerindeki ph değeri 7,2’den başlayarak 8,5’a kadar olabilir. Suyu ayrıca alkali yapmak için bu tür damlalar ve karbonatlar kullanmaya gerek yoktur.

9. Türkiye’de en güzel su nerede var?

"Sağlık Bakanlığı’nın Bölgesel Su pH" Değerleri

· Fuska Sapanca/Sakarya su ph değerleri: 66,27

· Buzdağı Geyve/Sakarya su ph değerleri: 61,31

· Kızılcahamam Javsu Kızılcahamam/Ankara su ph değerleri: 48,1

· Munzur Ovacık/Tunceli su ph değerleri: 34,55

· Taşkesti Merkez/Bolu su ph değerleri: 25,75

· Tekir Ulukışla/Niğde su ph değerleri: 15,8

· Kalabak Odunpazarı/Eskişehir su ph değerleri: 15,07

· Abant Merkez/Bolu su ph değerleri: 14,02

· Nazlı Nazilli/Aydın su ph değerleri: 8,87

· Kipa Gölcük/Kocaeli su ph değerleri: 5,15

· Erpınar Eyüp/İstanbul su ph değerleri: 4,22

· Efemsu Sapanca/Sakarya su ph değerleri: 3,17

· Karlık Madran Kuyucak/Aydın su ph değerleri: 2,32

· Şırlan Nazilli/Aydın su ph değerleri: 0,56