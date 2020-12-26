Soğuk algınlığından korunmanın çözümü bol sıvı tüketmek ve spor yapmak

Özellikle virüs tehlikesinin devam ettiği bugünlerde soğuk algınlığına karşı vücudu korumak önemli. Peki, soğuk algınlığı belirtileri nelerdir? Soğuk algınlığına karşı nasıl korunmak gerekiyor?



DHA'da yer alan habere göre Dahiliye Uzm. Dr. Ufuk Özışık, soğuk algınlığı belirtilerini anlatarak vatandaşları uyardı.

Soğuk algınlığı, halk arasında "üşütme" olarak adlandırılan ancak üşütme ile ilgisi olmayıp yüzden fazla virüsün sebep olduğu basit üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirten İç Hastalıklar (Dahiliye) Uzm. Dr. Ufuk Özışık, hastalığın bulaşma yollarını şöyle anlattı:

“Soğuk algınlığı nezle olarak da adlandırılır. Hastaların yüzde 60’ında etken Rhinovirus, Respiratory Syncytial virüs, korona virüs, İnfluenza virüsü ve adenovirüsdür. Soğuk algınlığı, halk arasında yanlışlıkla "grip" zannedilir. Oysa grip (influenza) dan farklıdır ve iyi seyirli olup kısa sürer. İnfluenzada baş ağrısı, yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik olurken soğuk algınlığında belirtiler hafiftir ve ateş olmaz ya da çok kısa süreli olur. Baş ağrısı yoktur. Boğaz ağrısı, burun kaşınması, hapşırma ön plandadır” dedi. Ayrıca Dr. Özışık, “Soğuk algınlığına neden olan virüsler infekte kişinin salyasıyla yayılır ve salyaya temas ile bulaşır. Hapşırma ile yayılan virüsler de damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşma yapar. İnfluenza (Grip), Soğuk algınlığı (Nezle) gibi viral üst solunum yolu hastalıklarında antibiyotik kullanımının bir yeri yoktur. Ancak bakterial üst solunum yolu enfeksiyonu varsa (Tonsilit, farenjit, Sinüzit) antibiyotik kullanılabilir. Buna hekim karar verecektir.”

SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ



Soğuk algınlığı her yaştan bireylerde görülür. Sağlıksız beslenen ve aktif yaşamayan, spor yapmayan, güneşe çıkmayan bireylerde daha kolay ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ufuk Özışık, şu şekilde konuştu:

“İlk belirti burunda karıncalanma, kaşıntı ve hapşırık olabilir. Takiben boğaz ağrısı belirir ve hastayı huzursuz eder. Ateş yükselmez. Ertesi gün boğaz ağrısı ve halsizlik geçer ve nezle başlar. Genellikle 2-3 gün içinde vücut düzelir ancak nezle ve burun tıkanıklığı yakınmaları sürer. Soğuk algınlığında vücut direnci düşük ise ikincil enfeksiyonlar gelişebilir. Sinüzit ve alt solunum yolları enfeksiyonları tabloya eklenebilir.”

SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

Soğuk algınlığına dinlenme, bol sıvı tüketimi, taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi gibi basit önlemler iyi gelir diyen Uzm. Dr. Özışık, “Nezle, hapşırma ön plandaysa antihistaminik ilaçlar, psödoefedrinli dekonjestanlar ve paracetamolo kullanılabilir. Ancak hastalık çok kısa sürelidir. Bir komplikasyona neden olmadan iyileşir” dedi. Dr. Özışık, soğuk algınlığından korunmak genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmakla aynı olduğunu belirtti.

Dr. Özışık, “İyi havalandırılmayan, kalabalık ve nemli ortamlara girmemek, bol sıvı tüketmek, spor yapmak, yeterli D vitamini düzeyine sahip olmak, açık havada yürümek, ekinezya, zencefil, ıhlamur gibi bitkisel çayları tüketmek koruyuculuğa sahiptir.” dedi.