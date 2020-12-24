Siyah turp balla yan yana gelince ilaç oluyor! Siyah turbun faydaları

Siyah turp balla yan yana gelince bin derde deva oluyor. Özellikle kış aylarında tüketilen siyah turbun faydaları saymakla bitmiyor. Hem lezzetiyle hem de şifasıyla dikkat çeken siyah turp öksürüğü kesiyor. Akciğerlere de iyi gelen siyah turp, astım hastalarını rahatlatıyor. İşte siyah turbun bilinmeyen faydaları...



SİYAH TURBU LEZZETLENDİRMENİN YOLLARI

Acı bir tadı vardır. Bu nedenle eğer suyunu içecekseniz, kesinlikle elde ettiğiniz turp suyunu bir gün boyunca dolapta bekletin. Bu şekilde bekletilen turp suyu, acılığını tamamen atacak ve çok daha lezzetli bir hal alacaktır. Bazıları turp suyunu direkt olarak içmek yerine balla karıştırarak kullanır. Siyah turptan daha fazla lezzet almak isterseniz turpun üzerine limon ve tuz atarak tüketebilirsiniz. Bu şekilde yenilen turpun lezzeti de oldukça fazla olacaktır.

SİYAH TURBUN FAYDALARI

Siyah turp öksürüğü keser. Bronşiti hızlı bir şekilde geçirir, balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.



C vitamini eksikliği olanlara kara turp tüketmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle kışın içine bal koyarak tüketmek hem hastalıkların giderilmesine yardımcı olur hem de bağışıklık sistemini hızlı bir şekilde güçlendirir.

Düzenli bir şekilde tüketildiğinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların daha hızlı vücuttan atılmasını sağlayacaktır.

İnsanlarda tükürük ve mide salgısını artırması nedeniyle sindirimi kolaylaştırır.

Turpun en önemli özelliklerinden bir diğeriyse astım hastaları içindir. Aslında astım hastalarının bol bol turp tüketmesi gerekmektedir. Çünkü turp tüm solunum yolu hastalıkları için oldukça mükemmel bir besindir. Özellikle alerjik astım hastalığını bu şekilde önleyebilirsiniz.

İçerdiği yüksek miktardaki antioksidandan dolayı kan damarlarını hasardan korur. İnme ve felç riskini azaltır.

Düzensiz kalp atışları, yorgunluk ve kas kramplarının geçmesine yardımcı olur.

Kabızlığı önleyerek sindirim sistemini kolaylaştırır.

Terleterek toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.

Siyah turp akciğerler için de faydalıdır. Turpun uzun sürekullanılmasıyla akciğerler ve karaciğer hücrelerinin güçlendiği bilinmektedir.

İştah açıcı özelliği nedeniyle kilo almak isteyenler yiyebilir. Yemeklerde tüketerek iştahınızı daha da açabilirsiniz.

BALLI TURP NASIL HAZIRLANIR?



İlk olarak turpu yıkayın. Siyah turpun tepesini kesin ve küçük bir delik oluşturun.

Daha sonra içerisine bir miktar bal ekleyip, turpu bardağın üzerine yerleştirin. Çünkü turpun altında sızıntı olacaktır ve siz o sızıntı halinde bardağın içine akan sıvıyı içeceksiniz. Bu işlem için 12 saat beklemeniz gerekmektedir. 12 saatin sonunda bardağa akan sıvıyı içmeye başlayabilirsiniz.

AĞRILARI GEÇİREN LAPA TARİFİ

Şifasından faydalanmak için bitkinin yumrukökü sonbaharda sökülür. Te­mizlenip iyice rendelenerek yenir ya da ufak parçalara bölünmüş yum­rukökünden bir tatlı kaşığı alınarak üzerine bir bardak kaynar su dökülüp 5 dakika süreyle demlendirilir. Hazırlanan bu karışımdan günde 3 defa birer bardak içilir. Grip ve yüksek ateşte, içilen miktar artırılabilir. Siyah turp romatizma, bel ve sırt ağrılarına da iyi gelir. Bunun için, bitkinin yaprak ve çiçekli bölüm­leriyle lapası hazırlanır ve şikayet edilen yerlere bu lapa dıştan uygulanır.