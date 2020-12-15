Sirke kürü reflüye iyi geliyor! Reflü için doğal tedavi yöntemleri

Reflü için doğal yöntemler araştırılıyor. Sağlıksız beslenme nedeniyle son yıllarda hızla yaygınlaşan reflü, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir hastalık. Peki, reflüye ne iyi gelir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, “Doğru şekilde beslenerek ve yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi ve sebep olduğu yanma hissi engellenebilir.” diyor.



Gerek besinler gerekse beslenme tarzı kadar yemek yerken su içilmemesi kuralının da reflüyle mücadeleyi kolaylaştıran önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Ozman, reflü hastalarına 9 etkili önerisini sıraladı:

SİRKE KÜRÜ

Elma sirkesi, asit reflü için en etkili bitkisel çözümlerden biridir. Sindirime yardımcı olur ve midede asit üretim dengesini sağlar. 1 ila 2 çay kaşığı organik elma sirkesi bir bardak ılık suyla karıştırılır. Yemek yemeden 20 ila 30 dakika önce içilir. Bu uygulama düzenli olarak en az birkaç ay yapılır. Elma sirkesi tek başına değil mutlaka suyla karıştırılarak tüketilmelidir.

PORTAKAL, MANDALİNA ŞİKÂYETİ ARTIRIYOR

Portakal, mandalina gibi meyveler reflü yakınmalarını artırıyor. Özellikle reflü sebebiyle yemek borusu tahriş olmuş kişilerde bu meyvelerin yanma hissine sebep olma olasılığı çok daha artıyor. Reflü hastaları için muz, elma gibi meyveler çok daha kolay tolere edilebilir meyveler. Yine de şikayetler hastaya göre değişebildiğinden meyveleri teker teker denemenizde ve midenize iyi gelen meyveleri belirlemenizde fayda var.

YUMURTANIN SARISINI DEĞİL BEYAZINI TÜKETİN

Yumurta sarısı yemek borusunun mideye açılan kapağının gevşemesine yol açan kolesistokinin hormonunun salınmasına neden oluyor. Böylece mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması kolaylaşarak reflü şikayetleri artıyor. Bu nedenle yumurta tüketilecekse sarısının değil beyazının tüketilmesinde fayda var.

KİLO VERİN

Aşırı kilo mide basıncını artırdığından mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması riskini artırıyor. Özellikle göbek yağlanması fazla olduğunda bu risk çok daha yükseliyor. Bu nedenle fazla kiloluysanız reflü semptomlarından korunmak için mutlaka kilo vermelisiniz. Kilo verirken yağdan fakir bir beslenme programı uygulamaya dikkat edin, çünkü yağlı yiyecekler de reflü şikayetlerini artırıyor.

YATMADAN 2-3 SAAT ÖNCE YEMEK YEMEYİ BIRAKIN

Yemek yedikten sonra uzanmak ya da yatmak yerine dik pozisyonda durmaya özen gösterin. Aksi halde yer çekiminin de etkisiyle mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçma riski artıyor. Bu da şikayetleri artırıyor.

BAHARATLARDAN UZAK DURUN

Baharatlı yiyecekler reflü nedeniyle tahriş olan yemek borusundaki acıma ve yanma hissini arttırır. Yapılan çalışmalar; özellikle acı kırmızı biberde bulunan kapsaisin adlı maddenin tüketiminden sonra reflüdeki yanma/acıma hissini arttırdığını göstermiştir.

YEMEK YERKEN SU İÇMEYİN

Yemek esnasında su içildiğinde yemek ve su birleşerek midede fazlaca bir hacim yaratabilir ve neden olduğu basınç ile mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçma olasılığını artırabilir. Bu nedenle reflü hastalarının su tüketimini yemek esnasında değil yemek aralarında gerçekleştirmesi çok daha faydalı olacaktır.

DAR KIYAFETLER GİYMEYİN

Dar kıyafetler özellikle yemeklerden sonra karın içi basıncının artmasına sebep olarak mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçma olasılığını artırıyor. Bu nedenle özellikle karın bölgesini sıkan dar kıyafetlerden veya kemerlerden kaçının.