Ses kısıklığını gideren faranjite şifa zencefilli kür tarifi

Zencefil, nar çiçeği, hibiskus ve adaçayı bir araya geldiğinde kış hastalıklarına şifa oluyor. Faranjite iyi gelen zencefilli kür tarifini yapmak oldukça kolay. Akut farenjitte hissedilen ilk belirti boğaz ağrısıdır. Boğaz da ağrının yanı sıra yanma, kuruluk, kızarıklık ve ses kısıklığı olabilir. Yoğun şekilde mikrop kırıcı özelliğiyle üst solunum yollarını açmaya yardımcı olan zencefil, farenjit tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.



YEMEKLERDE KULLANABİLİRSİNİZ

Etkili antioksidanlar arasında gösterilen zencefil, salatalarda kullanıldığı gibi çayı hazırlanarak da kullanılabilir. Taze zencefili rendeleyerek suyunu çıkarın ve süzün. Bu suya hakiki bal ilave ederek karıştırın ve yarım saat kadar bekletin. Bu karışımdan tok karnına birkaç kaşık için. Zencefili çorbalarınıza ve yemeklerinize karıştırarak da tüketebilirsiniz.

SES AÇAN KÜR TARİFİ



Malzemeler: Eşit miktarlarda olacak şekilde zencefil, nar çiçeği, hibiskus ve adaçayı.

Hazırlanışı: Tüm malzemeler karıştırılır. Bir su bardağı sıcak suyla 5 dakika kaynatılır. Karışım süzülerek bardağa alınır. Sıcak olarak her gün tok karnına bir defa içilir. Uygulamaya iki hafta boyunca devam edilir. Seste düzelme olsa bile 15 gün içilmelidir.

ÇOK SICAK YA DA SOĞUK İÇMEYİN



Çok soğuk ya da çok sıcak gıdaların tüketilmesi, boğazda tahrişe neden olacağından, farenjitin iyileşmesini yavaşlatır. Sıvı gıda ve öğünlerde ılık çorbalara yer verilmelidir. Ekşi, acı ve baharatlı beslenme tarzından uzaklaşmak gerekir. Kahve, çay ve kola gibi asitli yiyecekler rahatsızlığı daha kötü hale getirir. Rahatsızlık boğazda kuruluğa ve kaşıntıya neden olduğundan, geceleri rahat uyuyabilmek için, ılık su içmek faydalı olacaktır.