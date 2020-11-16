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16 Kasım 2020 Pazartesi 11:25 | Son Güncelleme:

Şef Mehmet Yalçınkaya'dan mantının püf noktaları

Şef Mehmet Yalçınkaya'dan mantının püf noktaları

Sevilerek izlenen MasterChef yemek programında bugün yarışmacılar mantı tariflerini jüriye beğendirmeye çalışacak. Peki, mantı nasıl yapılır? İşte MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan mantının püf noktaları...

MasterChef mantı tarifleri bugünkü programda yarışmacılar tarafından jüriye beğendirilmeye çalışılacak. Peki, mantının püf noktası nedir? Mantı çeşitleri nelerdir? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya mantının püf noktalarını şöyle sıralıyor:

"Mantı hamuru ince olmaz

Mantı harcı sulu olmaz

Mantı unlu bir vaziyette suya atılmaz

İyi yoğrulmamış bir hamurdan mantı çıkmaz"

MANTI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kayseri mantısı

Tava mantısı

Tepsi mantısı

Boşnak mantısı

Çerkez mantısı

Çin mantısı

Yufka mantısı

Sosyete mantısı

Rus mantısı

İtalyan mantısı(Ravioli)

Hıngal

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