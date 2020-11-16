16 Kasım 2020 Pazartesi 11:25 | Son Güncelleme:
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan mantının püf noktaları
Sevilerek izlenen MasterChef yemek programında bugün yarışmacılar mantı tariflerini jüriye beğendirmeye çalışacak. Peki, mantı nasıl yapılır? İşte MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan mantının püf noktaları...
MasterChef mantı tarifleri bugünkü programda yarışmacılar tarafından jüriye beğendirilmeye çalışılacak. Peki, mantının püf noktası nedir? Mantı çeşitleri nelerdir? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya mantının püf noktalarını şöyle sıralıyor:
"Mantı hamuru ince olmaz
Mantı harcı sulu olmaz
Mantı unlu bir vaziyette suya atılmaz
İyi yoğrulmamış bir hamurdan mantı çıkmaz"
MANTI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Kayseri mantısı
Tava mantısı
Tepsi mantısı
Boşnak mantısı
Çerkez mantısı
Çin mantısı
Yufka mantısı
Sosyete mantısı
Rus mantısı
İtalyan mantısı(Ravioli)
Hıngal