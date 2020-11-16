Tepsi mantısı nasıl yapılır? Tepsi mantısı tarifi ve malzemeleri

Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği olan mantı farklı şekillerde yapılabiliyor. peki, tepsi mantısını hiç denediniz mi? Tepsi mantısı haşlanmadan ve tepsiye dizilerek yapılır. Tepsiye dizilen mantılar salçalı sos ve yoğurt ile servis edilir. İşte bugünkü akşam yemeğine tepsi mantısı tarifi ve malzemeleri...



TEPSİ MANTISI TARİFİ MALZEMELERİ



Hamuru için:

2 su bardağı un

1 yumurta

2 çay kaşığı tuz

Ilık su

Kıymalı harç:

150 gr dana kıyma

1 küçük soğan

Küçük demet ince doğranmış maydanoz

Pul biber ve karabiber

Tuz

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 silme yemek kaşığı domates salçası

Sıcak su

Tuz

Üzeri süsleme için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber ve nane

TEPSİ MANTISI TARİFİ YAPILIŞI



Tepsi mantısı için önce hamuru hazırlayın. Hamur malzemelerini karıştırın ve sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Ardından hamuru 15 dakika dinlendirin.

Hamur dinlenirken soğanları ve maydanozları minik minik doğrayın ve iç harcı hazırlayın.

Dinlenen hamuru açarak kare kare kesin. İçine kıymalı harçtan koyup katlayın. Tepsiyi tereyağı ile yağlayın ve ardından mantıları tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında hamurlar hafif kızarana kadar yaklaşık pişirin.

Pişen mantılarımızı çıkarıp üzerine salçalı sosunuzu dökün ve tepsiyi ocağa alıp kaynatın.

Tüm suyunu çekene kadar orta ateşte tepsiyi çevire çevire pişirin. Tepsi mantısı servise hazır.

İster tepsinin içinde isterseniz servis tabağına alarak üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı baharatlı nane ile süsleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

MANTI SOSU NASIL HAZIRLANIR?

Tereyağını eritip salçayı ilave edin. 1-2 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra sıcak suyunu ve tuzunu ekleyin. 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın. Sos mantıya eklenmek için hazır.