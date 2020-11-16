Tepsi mantısı nasıl yapılır? Tepsi mantısı tarifi ve malzemeleri
Tepsi mantısı tarifi merak ediliyor. Bugünkü akşam yemeğine menüsünü hazırlayanlar "Tepsi mantısı nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte en kolay tepsi mantısı tarifi ve malzemeleri...
Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği olan mantı farklı şekillerde yapılabiliyor. peki, tepsi mantısını hiç denediniz mi? Tepsi mantısı haşlanmadan ve tepsiye dizilerek yapılır. Tepsiye dizilen mantılar salçalı sos ve yoğurt ile servis edilir. İşte bugünkü akşam yemeğine tepsi mantısı tarifi ve malzemeleri...
TEPSİ MANTISI TARİFİ MALZEMELERİ
Hamuru için:
2 su bardağı un
1 yumurta
2 çay kaşığı tuz
Ilık su
Kıymalı harç:
150 gr dana kıyma
1 küçük soğan
Küçük demet ince doğranmış maydanoz
Pul biber ve karabiber
Tuz
Sosu için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 silme yemek kaşığı domates salçası
Sıcak su
Tuz
Üzeri süsleme için:
1 yemek kaşığı tereyağı
Toz kırmızı biber ve nane
TEPSİ MANTISI TARİFİ YAPILIŞI
Tepsi mantısı için önce hamuru hazırlayın. Hamur malzemelerini karıştırın ve sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Ardından hamuru 15 dakika dinlendirin.
Hamur dinlenirken soğanları ve maydanozları minik minik doğrayın ve iç harcı hazırlayın.
Dinlenen hamuru açarak kare kare kesin. İçine kıymalı harçtan koyup katlayın. Tepsiyi tereyağı ile yağlayın ve ardından mantıları tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında hamurlar hafif kızarana kadar yaklaşık pişirin.
Pişen mantılarımızı çıkarıp üzerine salçalı sosunuzu dökün ve tepsiyi ocağa alıp kaynatın.
Tüm suyunu çekene kadar orta ateşte tepsiyi çevire çevire pişirin. Tepsi mantısı servise hazır.
İster tepsinin içinde isterseniz servis tabağına alarak üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı baharatlı nane ile süsleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
MANTI SOSU NASIL HAZIRLANIR?
Tereyağını eritip salçayı ilave edin. 1-2 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra sıcak suyunu ve tuzunu ekleyin. 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın. Sos mantıya eklenmek için hazır.