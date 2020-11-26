Sağlık için çay demlemenin püf noktaları

Türkiye’de en fazla tüketilen içeceklerin başında çay geliyor. Çayın hem faydaları hem de zararları bulunuyor. Diyetisyen Fatih Aslan, çayın yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmesi gerektiğini belirterek, çay demlemenin püf noktalarını anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesinde görevli diyetisyen Fatih Aslan, Türkiye’de kişi başına ortalama 2 buçuk kilogram çay düştüğünü, bununda günlük 6 gramlık tüketime tekabül ettiğini belirtti.

Diyetisyen Aslan, çayın farklı sağlık sorunlarına neden olduğu gibi bazı sağlık sorunlarına da iyi geldiğini ifade etti.

YÜKSEK ATEŞTE KAYNATMAYIN

Dünyada yüzde 70 oranında siyah çay tüketildiğini belirten diyetisyen Aslan, çayın nasıl tüketilmesi gerektiğini şöyle anlattı:

"Yapılan yanlışlarımız var. Türkiye’de çay çok kaynatılmadan, ya da çok yüksek ateşte kaynatılarak zararlı birleşenlere yol açıyor.

Kaynamış bir suyla 10 dakika hafif kısık ateşte kaynayacak şekilde çayı demlememiz lazım ki içerisindeki tanender, kafein, antioksidan maddelerin yararını alalım. Yoksa içerisindeki o özütler suya geçmez ve demde pos olarak hepsi dışarı atılır.

Bizim ondan faydalanmamız için en az 10 dakika kısık ateşte demlenmesi lazım ve çayın 15 dakika içerisinde tüketilmesi lazım.

Bayatlamış bir çayın faydası bize olmaz, zararı olur. Teofilin, antioksidan gibi mineraller var.

Mineraller dediğimiz diş çürüklerine, kemik yapısına katılarak bize yardımcı olurlar.

Antioksidanlar yemek sindirildikten sonra vücudumuzda serbest radikaller oluşur. Bu serbest radikaller vücudumuza zarar verir. Nasıl zarar verir, hücrelerle, moleküllerle etkileşime girerek onlar tümür dediğimiz zararlı dokular kanser hücrelerini oluşturur aslında.

Bu çayda bulunan antioksidan maddeler flavoninler özellikle bunlar serbest maddeler dediğimiz o tümür hücrelerini yok ederler ve kanserin gelişmesini engellerler."

"ÇAY, KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAR"

Yetişkin bir insanın günlük alması gereken kafeinin miktarının 300 miligram olduğunu kaydeden diyetisyen Aslan, çay tüketimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Her bir fincanda 40 miligram kafein içermektedir. Bunları yaklaşık olarak 5, 6 bardakta tüketebiliyoruz. Fazlası bize zarar veriyor. Kalp hastalarının az tüketmesi gerekiyor, yemeklerle beraber tükettiğimiz zaman bu antioksidan maddeleri almıyoruz ve yemekte bulunan proteinleri, karbonhidratları, yağların emilmesini de engelleyebiliyor. Özellikle vitamin, mineral eksikliği olanlarda, kalsiyum, demir eksikliği olanlarda bu emilimleri azaltıyor."

HAMİLELERİN UZAK DURMASI GEREK

Hamile kadınların özellikle adet kanaması geçiren kadınların çaydan uzak durması gerektiğini belirten Fatih Aslan, şu şekilde konuştu: