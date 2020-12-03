Renklerine göre sebze ve meyvelerin faydaları

Kırmızıdan mor renge kadar binbir çeşit meyve ve sebze bulunuyor. Peki, bu renkler ne anlama geliyor? Uzmanlar, sebze ve meyvelerin renklerinden, hangi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğunun anlaşılabildiği bildirdi.

İHA'da yer alan habere göre Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin, son dönemlerde yapılan araştırmaların, besinlerin hangi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu, renklerine göre ayrım yapılarak anlaşılabileceğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Engin, tüm sebze ve meyvelerin düşük yağ oranları ile kalp hastalıkları, kanser, yaşa bağlı algılama bozuklukları, katarakt ve diğer bazı göz hastalıklarını önleyebilecek doğal kimyasalları içerdiğine dikkati çekerek, sebze ve meyvelerin renklerine göre ilişkilendirildiklerinde 7 gruba ayrılabildiklerini söyledi.

KIRMIZI RENKLİLER



Prof. Dr. Kayıhan Engin`in verdiği bilgiye göre, domates gibi "kırmızı" renkli sebze ve meyveler, "likopen" adlı karoten madde açısından zengin yapıya sahip bulunuyor. Bu madde, hücreleri serbest radikal oluşumlardan koruyarak, kalp ve akciğer hastalıklarıyla prostat kanserinin gelişimini önlüyor.

MOR RENKLİLER

"Kırmızı-mor" renkli kara üzüm, böğürtlen, çilek, kırmızıbiber ve kırmızı elma gibi besin maddeleri de, "antosyanin" adı verilen güçlü antioksidan madde içeriyorlar. Bu madde, hücresel yaşlanmayı geciktirerek ve pıhtı oluşumunu engelleyerek kalbe yardımcı oluyor.

TURUNCU RENKLİLER

Havuç ve patates gibi "turuncu" renkli besinler de, kanser gelişimini önlediği bilinen "alfa karoten" içeriyorlar.

Portakal, şeftali ve nektarin gibi "turuncu-sarı" renkli meyvelerde ise hücrelerarası iletişimi destekleyen ve bu yolla kalp hastalıklarını önleyen "kriptoksantin" adlı madde bolca bulunuyor.

YEŞİL RENKLİLER

"Yeşil" rengin egemen olduğu Brüksel lahanası, brokoli ve kabak gibi sebzeler de, kanser yapıcı maddelerin çalışmasını engelleyen "sulforafan", "izosiyanat" ve "indol" maddelerini yoğun olarak içeriyorlar.

YEŞİL SARI RENKLİLER



"Lutein" ve "zeaksantin" adlı "karotenoidler" açısından zengin olan "yeşil-sarı" renkteki mısır, bezelye ve ıspanak gibi bazı yiyecekler ise katarakt ile "yaşa bağlı makular dejeneresans" adı verilen ve körlüğe yol açabilen hastalıklara karşı önleyici rol oynuyorlar.

BEYAZ YEŞİL RENKLİLER

"Beyaz-yeşil" renkli grupta yer alan sarmısak, soğan ve yeşil üzüm gibi sebze ve meyvelerin de, antioksidan olan "kuersetin" ve "kamferol" maddeleri bakımından zengin oldukları biliniyor. Bu grupta yer alan soğan türü yiyeceklerin de tümör karşıtı vazife görebilen "allisin" adlı maddeyi yoğun şekilde içerdiği belirlendi.