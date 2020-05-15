Pizza Isıtmanın En İyi 3 Yolu

Kalan pizzanın tadının, tazeymiş kadar iyi olmasını sağlamak için tekrar ısıtmanız gerekir. Ne kadar pizza bıraktığınıza ve ne kadar hızlı yemek istediğinize bağlı olarak soğuk pizzayı ısıtmak için fırın, ocak veya mikrodalga fırın alternatiflerinden birini seçersiniz. Her senaryo için bir çözüm vardır, ancak bazı yöntemler diğerlerinden daha iyi sonuç verir.

Pizzayı Fırında Isıtma

Fırın, bir günlük pizzayı ısıtmanın en iyi yoludur. Önceki gece ile neredeyse aynı tadı verecek, mükemmel bir gevrek kabuk ve harika malzemelerin tadını sıcak sıcak alacaksınız. Mutfağınızı ısıtması, ocak ve mikrodalgaya göre daha uzun sürmesi dezavantajlarını da göz önünde bulundurun.

Tek bir dilim pizza için tüm fırını ısıtmak mantıksız olabilir. Bir kerede yarım pizza veya daha fazlasını yeniden ısıtmak istiyorsanız, fırın en iyi seçenektir.

Soğuk pizzayı fırında yeniden ısıtmak için şu adımları izleyin:

1- Fırını önceden 180 C dereceye ısıtın

2- Pizzayı bir tepsiye yerleştirin, üstten ve alttan ısıtmak için doğrudan fırın rafına koyun. Alternatif olarak, daha çıtır bir kabuk için pizzayı önceden ısıtılmış bir tepsiye koyun.

3- 10 dakika kadar veya ısınana ve peynir eriyene kadar pişirin. Pizzanızın daha gevrek olmasını istiyorsanız, daha uzun süre pişirin.

Daha yumuşak bir kabuk istiyorsanız, pizzayı ısıtılmamış bir tepsiye ekleyin ve önceden ısıtılmış fırına yerleştirin.

Pizzayı Ocak Üstünde Isıtma

Ocakta bir tavada pizza ısıtmak, özellikle sadece bir veya iki diliminiz varsa ve fırını önceden ısıtmak istemiyorsanız harika bir yöntemdir. Bu şekilde, peyniri eritirken ve dolgu maddelerini ısıtırken alt kabuğun gevrekliğini korumuş olursunuz.

Tavada pizza ısıtmanın küçük bir sırrı var. Bu da, tavaya biraz su ekleyip, dolgu maddelerinin de ısınmasını sağlayacak bir buharlı pişirici yapabilmektir.

1- Tavayı orta ateşte ısıtın.

2- Pizza dilimlerini ekleyin ve kapaksız birkaç dakika pişirin.

3- Tavanın yanına (pizzaya değil), birkaç damla su ekleyin.

4- Tavayı hemen bir kapakla örtün ve pizzayı birkaç dakika daha veya peynir eriyene ve pizza ısınana kadar pişirin.

Bir dökme demir tava bunun için harika, ancak ısınması uzun zaman alıyor. Paslanmaz çelik tavada da gayet iyi sonuç alabilirsiniz.

Pizzayı Mikrodalgada Isıtma

Çoğu insan için, yiyeceklerin ısıtılması genellikle bir veya iki dakika mikrodalgaya koyulması anlamına gelir. Sonuçta, hızlı, kolay ve tüm mutfağınızı ısıtmıyor. Bu yöntemin tüm yiyecekleri gerçekten ısıttığı doğru olsa da, mikrodalga pizzadaki ıslak dolgu ve sert kabuk yapısını istediğiniz gibi yapamıyor.

Mikrodalgada en iyi sonucu yakalamak istiyorsanız, pizzayı 100 C derece sıcaklığa ulaşmadan ısıtın.

Isıtırken bu adımları izlemeyi deneyin:

1- Pizzayı bir tabağa yerleştirin.

2- Mikrodalga fırınınızı yüzde 35 veya yüzde 40 güce ayarlayın.

3- Pizzayı 45 saniye ısıtın. Kontrol edin ve gerekirse tekrarlayın.

Peynir 50 C derece civarında eridiğinden, pizzanız ısınacak ve kabuk gevrek olmayacaktır.

Ayrıca pizzayı kısmen mikrodalgada ısıtıp daha sonra gevrek bir kabuk için ekmek kızartma makinesinde de pişirebileceğinizi unutmayın. Fırın veya set üstü ocak erişimi olmadığında, yatakhaneler ve ofis mutfakları için mükemmel bir tekniktir.

Evde pizza yapmanın lezzetli tarifi!