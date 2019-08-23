Evde pizza yapmanın lezzetli tarifi!

“Evde pizza nasıl yapılır?” sorusu pizza severler tarafından merak ediliyor. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği pizza oldukça lezzetli. Dışarıda pizza tüketimi oldukça fazla. Dışarıdan alınan pizza işlenmiş olduğu için insan sağlığına zararı çok fazla. Sağlıklı beslenen fakat pizza da tüketmek isteyenler evde pizza nasıl yapılır merak ediliyor. Kendi seçeceğiniz malzemelerle evde pizza yapmanız mümkün.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:24
23 Ağustos 2019 Cuma 14:29
Evde pizza yapmanın lezzetli tarifi!

Özellikle gençlerin tüketmeyi sevdiği pizza dışarıdan alındığında işlenmiş ve paketlenmiş olduğu için insan sağlığına oldukça zararlı. Kalori açısından da bol olan pizza herkesin severek yediği bir yiyecek. Sipariş edilince çok geçmeden gelen pizzayı evde de o kadar kısa sürede yapmak mümkün. Hem de daha sağlıklı bir şekilde kendi seçeceğiniz malzemelerle...

EVDE PİZZA TARİFİ

Evde pizza tarifimiz hem çok kolay hem de lezzetli. Evde ince pizza hamuru yapabilir, arkadaşlarınızla sohbet sofraları kurabilir, pizza keyfi yaşayabilirsiniz. Evde pizza keyfine hazır mısınız? Tam kıvamında ev yapımı pizza tarifi püf noktalarıyla sitemizde. Zahmetsizce hazırlayıp servise hazır hale getirebileceğiniz ev yapımı pizza ile lezzet dolu anlar yaşamaya hazırsanız malzemeleri not almaya başlayabilirsiniz.

HAMUR İÇİN MALZEMELER:

3,5 su bardağı un (450-500 gram eder)
Yarım paket yaş maya (20 gram)
3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı yoğurt suyu (tercihe bağlı)
Bir miktar ılık su ve tuz.

SOS İÇİN MALZEMELER:

3 iri domates
1 silme çorba kaşığı domates salçası
1 silme çorba kaşığı şeker
1 tutam tatlı kırmızıbiber, 1 tutam karabiber
1 tatlı kaşığı tuz (hassasiyetinize göre)
İnce kıyılmış 3 diş sarımsak
4 çorba kaşığı zeytinyağı

ÜSTÜNE:

Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri
Sucuk, mantar, zeytin ve istediğiniz her türlü malzeme

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